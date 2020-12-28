因應極端氣候 高市要求五甲尾滯洪池明年汛期前運轉

高雄市政府非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組今天審議通過五甲尾滯蓄洪池分區檢討變更案，雄高市副市長林欽榮要求力拚在明年汛期前，提供滯洪功能，讓岡山地區民免除淹水之苦。

林欽榮今主持審議會議，共通過五甲尾滯蓄洪池及劃出山坡地範圍分區檢討解編2案。

其中為改善岡山嘉興及潭底地區淹水的岡山五甲尾蓄洪池工程，總面積12.8公頃，是高雄市僅次於典寶溪A、B滯洪池，容量第三大的滯洪池。總經費7.76億元，已向中央爭取5.26億元補助 （含工程費1億元及土地費4.26億元），市府自籌2.5億元。

高市都發局表示，五甲尾滯洪池用地107年審議通過，今年5月進場施工，整體工程可收納60萬噸滯洪量，10年重現期改善淹水面積約600公頃。林欽榮要求地政局儘速報內政部核定，讓五甲尾滯蓄洪池早日發揮滯洪功效。

另民國60年間山坡地範圍的劃定，礙於人力、技術及設備不足等因素，坡地範圍線多以天然地界或嶺線為主，造成標高100公尺或平均坡度5%以上的部分地區，不符劃設條件卻公告為山坡地範圍，並劃設為山坡地保育區。