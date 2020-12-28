高雄燈光秀設備來自大陸?網諷：原來是阿共創造亮麗成果

高雄市「跨百光年」跨年系列活動，規畫在愛河灣、捷運站等展開絢爛的燈光秀，吸引民眾目光，但臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今爆料指高捷美麗島站的燈光秀設備來自中國大陸，譏諷「看到『中国台湾』就高潮的嚼青，殊不知這陣子瘋狂讚嘆的燈光秀原來用的是阿共器材創造出來的亮麗成果」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文嘲諷：「G邁團隊舔共無極限！高捷美麗島站的『HIGHLIGHT高雄光合作用』燈光秀，是用阿共的設備。說好的撐香港呢？」

「韓黑父母不崩潰」說，燈光設備來自廣東華科光電科技有限公司，官網介紹是「一家經營專業舞台燈光設備公司，產品在熱銷國內市場含中國台灣的同時還出口歐美、東南亞、中東、非洲、南美等」。

「韓黑父母不崩潰」譏諷「看到『中国台湾』就高潮的嚼青，殊不知這陣子瘋狂讚嘆的燈光秀原來用的是阿共器材創造出來的亮麗成果」。

高捷美麗島地面燈光秀由經發局主辦，站內投影光雕秀由高捷主辦，高捷公司表示，站內投影光雕秀主要是使用EPSON投影機。

高捷也替經發局緩頰說，燈光秀承攬團隊都是台灣在地優良團隊，燈光藝術講究的應該是創意設計，至於部分硬體燈光設備是否有用到非台灣製產品有待查證，但即使有，應也無違反任何法規，也無觀感問題。