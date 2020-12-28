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陳其邁：公幼臨時進用教保員110年起加薪7千

中央社 / 高雄28日電

高雄市鳳山區新甲非營利幼兒園於109學年度啟用，市長陳其邁今天也到場體驗一日教保員，他表示，明年起公幼要普設園主任，並為公幼臨時進用教保員加薪到月薪3萬2000元。

高雄市第一所為幼兒打造的非營利幼兒園－新甲非營利幼兒園，位於鳳山區新強路，109學年度正式啟用，陳其邁和教育局長謝文斌今天上午出席見證。陳其邁除體驗一日教保員，也宣布高雄市110學年度公共化幼兒園將再增190班，邁向「公共化教保服務供應量4成」目標

同時，為照顧第一線教育人員，自110學年度起普設公幼園主任，並自明年1月起為公幼臨時進用的教保員加薪7000元，從月薪2萬5000元達3萬2000元。

教育局幼兒教育科指出，市府在109學年度已先增設公幼2園、94班，提供1524個入園名額；非營利幼兒園增設8園、44班、提供1166個入園名額，公共化達3成。預計110學年度將再持續增設公共化幼兒園（公幼與非營利幼兒園）12園、190班、提供5262個入園名額。

陳其邁今天和謝文斌一起穿上圍裙化身教保員實習生，並挑戰包括示範正確洗手步驟、與孩子一起動手DIY製作造型飯糰，以及帶領2歲幼幼班小孩到戶外進行大肌肉活動等3個關卡。

幼兒園 公幼 陳其邁

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