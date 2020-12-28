12/30低溫恐來襲 高市農業局提醒農友防寒害

受東北季風及鋒面影響，高雄市氣溫預計從12月30日晚間起降低至明年元月2日後才回暖，高市農業局提醒山區及沿海空曠地區農漁友，慎防清晨時段因輻射冷卻造成的低溫危害，以減少損失。

高市農業局也表示，六龜蓮霧及蜜棗等果樹正值產期，寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，必要時則提前採收；幼果則可提早套袋，未成熟的枝條較容易出現黃化、壞疽等寒害，可提前在葉面施用高磷鉀肥，減緩受害。

瓜果菜類建議調高磷、鉀肥比例，增加耐寒力。田間則應將畦溝灌水、畦面覆蓋保持土壤溫度，設置防風牆、防風罩防寒，但回暖後要盡速移除防害設施，避免濕度過高引起病害。