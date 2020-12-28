聽新聞
test
0:00 / 0:00
12/30低溫恐來襲 高市農業局提醒農友防寒害
受東北季風及鋒面影響，高雄市氣溫預計從12月30日晚間起降低至明年元月2日後才回暖，高市農業局提醒山區及沿海空曠地區農漁友，慎防清晨時段因輻射冷卻造成的低溫危害，以減少損失。
高市農業局也表示，六龜蓮霧及蜜棗等果樹正值產期，寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，必要時則提前採收；幼果則可提早套袋，未成熟的枝條較容易出現黃化、壞疽等寒害，可提前在葉面施用高磷鉀肥，減緩受害。
瓜果菜類建議調高磷、鉀肥比例，增加耐寒力。田間則應將畦溝灌水、畦面覆蓋保持土壤溫度，設置防風牆、防風罩防寒，但回暖後要盡速移除防害設施，避免濕度過高引起病害。
農業局表示，高雄農來訊平台每小時會有鄉鎮氣象及50種以上作物的農情資訊，當作物所在鄉鎮氣象條件達到預警門檻 ，系統即會發布警告，網址為https://agri-data.kcg.gov.tw/，民眾可善用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言