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反萊豬拚公投 國民黨屏東縣議員：豬農噤聲怕查水表

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會，「反萊豬、拚公投、護食安」，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝（右一）主持，議長周典論（右五）、縣議員江金妹（右二起）、王景山、李世淦、曾義雄、唐玉琴、陳揚與李紀財出席。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會，「反萊豬、拚公投、護食安」，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝（右一）主持，議長周典論（右五）、縣議員江金妹（右二起）、王景山、李世淦、曾義雄、唐玉琴、陳揚與李紀財出席。記者劉星君／攝影

國民黨今串連各縣市議會黨團召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，共同宣示捍衛國人食安，國民屏東縣黨部主委、立委廖婉汝批，民進黨政府不溝通，以國會多數暴力及黨紀壓力強行通過萊豬進口議案鴨霸作為。國民黨議員王景山說，先前他跟豬農聚會時，豬農告訴他，「害怕被查水表」，堅決反對萊豬進口，豬農不敢出聲，批中央政府鴨霸。

國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會，「反萊豬、拚公投、護食安」，廖婉汝主持，議長周典論、縣議員李世淦、江金妹、曾義雄、唐玉琴、陳揚、王景山與李紀財等人出席。

陳揚說，屏東縣是養豬第二大縣，但屏東的區域立委在接受媒體聯訪的發言讓他很驚訝，竟然稱他所接觸的養豬戶沒有不同意美豬進口，痛批該名立委將屏東豬農都當作後盾嗎？請立委拿出相關數據資料，不要把屏東豬農當成擋箭牌。

陳揚說，很多豬農無法表達心聲「害怕被政府追殺、查水表」；王景山說，他前幾天跟豬農聚餐時，豬農告訴他，反對萊豬進口「我們很怕被查水表」。曾義雄說，縣府官員為維護萊豬進口，竟在議會質詢時宣稱會食用萊豬。

唐玉琴說，總統蔡英文有廚師，請總統每天公布菜單給大家看，每天都要有萊豬，若都有萊豬，就跟著她吃，現在民眾都人心惶惶，中央不理民意。

李世淦說，萊豬進口後，對加工食品產業衝擊大，若製成加工品，內銷、外銷都受到影響。

立委廖婉汝說，豬農都被噤聲了，害怕被查水表，希望民眾的踴躍參與連署，讓公投成案，讓全民能在明年8月28日透過公民投票方式，表達守護食安與下一代健康的立場，「人民自己做主，才是真民主」。

萊豬 屏東縣 食安

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