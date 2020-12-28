罷捷、霸琳投票 高雄藍綠動員都很拚

罷免高雄市議員黃捷明年2月6日投票，民進黨高雄巿黨部主委趙天麟表態聲援；國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，會對不適任議員提出質疑，公民團體如有需要協助，黨部會在能量範圍內全力協助。另罷免高雄市議員高閔琳也預計30日二階連署送件。

黃捷罷免案二階連署過關，中選會已宣布將再2月6日舉行罷免投票，不過黃捷當選時得票數不到2萬票，但罷免卻要同意票超過原選舉區選舉人總數4分之1以上，等於要7萬多票，成功難度高。

曹桓榮說，尊重鳳山巿民的決定，針對讓人詬病、不適合擔任議員者，黨部也會提出質疑。如各公民團體有需要協助，黨部在能量範圍內，會全力給予協助。

罷免黃捷即將投票，另有公民團體提出罷免高閔琳案也預計在30日二階連署送件。曹桓榮說，不論罷捷、罷琳都一樣，不是特別針對哪個人去罷免，而是有人過去用雙重標準對待不同政府的角度去監督時，不能今是昨非或昨是今非，自己要對自己的言論行為負責。

趙天麟說，罷免是人民的權力，但是要有正當性，黃捷只是因為精彩的質詢，讓前市長韓國瑜無法招架，導致被報復性罷免，怎麼會有正當性？所以他呼籲鳳山市民應該要留下這位好議員。

至於如何協助黃捷，趙天麟說，要尊重黃捷，畢竟黃捷是唯一的主角，他們只是幫她加油的人，不能越俎代庖，看黃捷提出什麼需求、需要什麼幫忙，他們都會竭力幫忙。