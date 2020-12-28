高市府輔導改造視障按摩院 淡雅禪風中體驗按摩真功夫

在高雄市七賢路上30多年的老字號「百齡盲人按摩」，今年透過高雄市勞工局專案輔導，大規模全新改造，並申請裝潢更新補助，整體空間規畫呈現舒適、淡雅的禪風。客人反映，按摩環境讓人覺得沉穩平靜且專業，視障師傅扎實的按摩功夫，可以幫助放鬆身心。

高雄市勞工局長李煥熏表示，勞工局今年遴選輔導5間視障按摩院所，包括：前金區的百齡盲人按摩、三民區的足頂真視障按摩養身館、岡山區的健康視障按摩、苓雅區的盲人視障按摩工作坊、左營區的平順盲人按摩，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等，分別打造出淡雅禪風、清新鄉村、溫馨田園等不同風格的按摩環境，希望能吸引更多的顧客來感受專業、舒適的按摩真功夫，歡迎民眾作伙來捧場。