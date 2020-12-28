高市府輔導改造視障按摩院 淡雅禪風中體驗按摩真功夫
在高雄市七賢路上30多年的老字號「百齡盲人按摩」，今年透過高雄市勞工局專案輔導，大規模全新改造，並申請裝潢更新補助，整體空間規畫呈現舒適、淡雅的禪風。客人反映，按摩環境讓人覺得沉穩平靜且專業，視障師傅扎實的按摩功夫，可以幫助放鬆身心。
高雄市勞工局長李煥熏表示，勞工局今年遴選輔導5間視障按摩院所，包括：前金區的百齡盲人按摩、三民區的足頂真視障按摩養身館、岡山區的健康視障按摩、苓雅區的盲人視障按摩工作坊、左營區的平順盲人按摩，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等，分別打造出淡雅禪風、清新鄉村、溫馨田園等不同風格的按摩環境，希望能吸引更多的顧客來感受專業、舒適的按摩真功夫，歡迎民眾作伙來捧場。
李煥熏表示，勞工局110年將持續辦理視障按摩據點的輔導計畫，針對有意願接受輔導者，無論是新設的據點，或設施設備老舊的據點，透過專案的輔導評估與審查後，每案將可提供最高20萬元的補助金，讓整體環境可以煥然一新，提升營運績效，並給消費者更優質的服務體驗。有意接受勞工局輔導的視障朋友，即日起可洽詢07-8124613分機538。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言