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高市府輔導改造視障按摩院 淡雅禪風中體驗按摩真功夫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局遴選輔導視障按摩院所，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局遴選輔導視障按摩院所，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等。圖／高雄市勞工局提供

在高雄市七賢路上30多年的老字號「百齡盲人按摩」，今年透過高雄市勞工局專案輔導，大規模全新改造，並申請裝潢更新補助，整體空間規畫呈現舒適、淡雅的禪風。客人反映，按摩環境讓人覺得沉穩平靜且專業，視障師傅扎實的按摩功夫，可以幫助放鬆身心。

高雄市勞工局長李煥熏表示，勞工局今年遴選輔導5間視障按摩院所，包括：前金區的百齡盲人按摩、三民區的足頂真視障按摩養身館、岡山區的健康視障按摩、苓雅區的盲人視障按摩工作坊、左營區的平順盲人按摩，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等，分別打造出淡雅禪風、清新鄉村、溫馨田園等不同風格的按摩環境，希望能吸引更多的顧客來感受專業、舒適的按摩真功夫，歡迎民眾作伙來捧場。

李煥熏表示，勞工局110年將持續辦理視障按摩據點的輔導計畫，針對有意願接受輔導者，無論是新設的據點，或設施設備老舊的據點，透過專案的輔導評估與審查後，每案將可提供最高20萬元的補助金，讓整體環境可以煥然一新，提升營運績效，並給消費者更優質的服務體驗。有意接受勞工局輔導的視障朋友，即日起可洽詢07-8124613分機538。

高雄市勞工局遴選輔導視障按摩院所，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局遴選輔導視障按摩院所，除邀請學者專家提供營運管理與空間規畫建議外，並補助汰換老舊設施，及更新裝潢隔間等。圖／高雄市勞工局提供

按摩 視障 勞工局

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