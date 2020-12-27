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高市鳳山等3區 28日逾2萬戶停減壓供水

中央社 / 高雄27日電

台水七區拷潭廠辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，28日早上8時起停水及減壓供水12小時不等，停減壓供水區域包括鳳山、大寮及大樹區及和發工業區等，影響2萬1752戶。

另外，水公司指出，水管管末地區，凱旋醫院大寮院區、大寮區清潔隊、山頂里、永芳里、光武里、會社里等有約千戶的復水時間會延長到28日24時。

七區管理處指出，停減壓供水是為了維持淨水場淨水效能及公眾安全，規劃翁公園淨水場電氣設備檢驗工程。

明天一早停水區地區包括大寮區：大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、三隆里、上寮里、山頂里、中興里、永芳里、光武里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、會社里、溪寮里、義和里等。

鳳山區包括：黃埔公園光遠路以東、中山東路以南之東門里、鳳東里、生明里、誠德里、誠信里、誠智里等。

大樹區包括：瓦厝街小型工業區一帶。

和發工業區（和春基地）及萬大工業區等。

停水區共有鳳山、大寮及大樹區及兩工業區基地，合計停水戶約1萬8807戶。

另外，水壓降低地區，含大寮區的前庄里、中庄里，合計約2945戶。

水公司提醒用戶，提早儲水備用，如果有緊急用水需求請聯繫自來水公司免付費客服電話1910或鳳山服務所07-7424163。

停水 高雄市

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