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高雄漁船氨氣外洩 環保局將開罰10萬起跳
停泊在高雄中信造船廠旁碼頭的漁船「豐泰21號」昨晚發生氨氣外洩意外，船上34名印尼籍漁工緊急疏散，也在第一時間止漏控制，災害幸未擴大。高雄市環保局赴現場採證，將依空汙法裁處10萬至500萬元。
漁船「豐泰21號」昨晚停泊在中信造船廠旁碼頭時，疑因船隻冷凍系統出狀況，造成氨氣外洩意外，為防止意外擴大，緊急疏散船上34名印尼籍漁工，高雄港務警察總隊、消防局、環保局及勞檢單位也趕到場處理。
環保局環境稽查科長陳偉德今天表示，氨氣外洩意外發生後派員採證，會依違反空汙法裁處10萬至500萬元。
據了解，「豐泰21號」漁船停泊在旗津區七船渠維修，26日晚間近9點獲報漁船氨氣外洩事件，附近民眾指稱，當時聞到濃濃氨氣味，也有人聽到「滋滋」聲響，居民憂心災害擴大或造成爆炸，造成不安。
高雄港消防隊指出，獲報後出動旗津分隊救援，經了解是靠岸的漁船冷凍管路爆裂造成氨氣外洩，第一時間由員工自行關閉，船上有34名印尼籍漁工自行疏散。高雄港務警察總隊表示，「豐泰21號」漁船因管線破裂導致氨氣外洩，關閥後使用風鼓將殘餘氣體吹散，有驚無險化解危機。
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