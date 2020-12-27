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高雄跨年放300秒焰火？ 陳其邁：有規畫準備
新冠肺炎疫情影響各縣市跨年活動規畫，高市「跨百光年」跨年活動預計將施放300秒大港花火，今晚8時40分將試打4發花火。市長陳其邁今說，有規畫準備跨年300秒大港花火，但到底最後如何施放，還是要最後再看、再評估，今先示範看效果怎樣。
對於跨年焰火的環保疑慮，陳其邁說，對政策有一些評估，今天先示範看情況如何。焰火受到很多市民期待，因為很久沒有放焰火了，但今天是示範而已，看看效果怎樣。
對於跨年300秒焰火，陳其邁說，要看今天的狀況怎麼樣，目前朝放焰火規畫準備，但最後施放的情形，還是要最後再看、再評估。
陳其邁昨臉書預告跨年還有無人機展演，陳其邁說，對於活動規畫，他其實都被蒙在鼓裡，因為都怕他大嘴巴講太多破梗了。他還說，現在每天晚上都有很多精彩的節目，表演的節目也都不一樣，包括歌手或者是曲目，每天都有變化。
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