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打造有溫度照顧 屏東整合社區網絡 猶如小型診所到你家

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「打造有溫度照顧！」屏東縣衛生局推動整合性社區照顧網絡，瑪家鄉衛生所主任江麗香（右三）說，居家醫療整合行動商店、行動營養師、行動藥師，猶如將小型診所搬到長輩家，看到長輩需求，給予實質照顧建議。記者劉星君／攝影
「打造有溫度照顧！」屏東縣衛生局推動整合性社區照顧網絡，瑪家鄉衛生所主任江麗香（右三）說，居家醫療整合行動商店、行動營養師、行動藥師，猶如將小型診所搬到長輩家，看到長輩需求，給予實質照顧建議。記者劉星君／攝影

「打造有溫度照顧！」屏東縣衛生局推動整合性社區照顧網絡，原鄉瑪家鄉衛生所推行半年多，透過衛生所樞紐站連結醫療保健、公共衛生與長期照護整體服務，走入社區、家庭，瑪家鄉衛生所主任江麗香說，居家醫療整合行動商店、行動營養師、行動藥師，猶如將小型診所搬到長輩家，直接看到長輩需求，給予實質照顧建議。

住在瑪家鄉禮納里的瑪家部落的VUVU（排灣族語祖父母輩）90歲蘭姑，有慢性病，去年診斷出有失智，媳婦鄔淑華是主要照顧者，衛生所整合醫療團隊定期會到蘭姑家訪視，行動營養師在了解蘭姑喜歡吃什麼，不喜歡吃什麼，提供飲食建議給，從日常食物就能找到適合長輩們身體需求的能量。

江麗香說，整合性照顧，衛生所扮演樞紐站角色媒合連結資源，走入個案家中，醫師、營養師、藥師等，看見長輩需要，她舉例，長輩家中有輔具四角枴，但長輩大多習慣的移動方式，扶著家具或沿牆壁走，此時思考如何讓長輩扶家具走避免跌倒，模擬沿途動線，給予建議，例如，要設法讓家具更牢固等。

整合社區照顧網絡，樞紐站結合行動商店，讓部落長輩們在自家附近、巷口可以買到所需物品，行動商店車裝載兩百多項物品，有食物、雜貨，衣服等生活用品，有時搭配整合醫療團隊到府時間，營養師直接在行動商店前，提供建議給照顧者，另也有提供宅配服務。

鄔淑華說，平常要工作有了長照資源協助，讓她在外工作時比較放心，長輩跟居服員熟悉後，有時還會跟居服員分享心事。

行動藥師了解長輩領藥、吃藥情況，適時說明。記者劉星君／攝影
行動藥師了解長輩領藥、吃藥情況，適時說明。記者劉星君／攝影
「打造有溫度照顧！」行動便利車來到部落後，行動營養師跟照顧者說明，從日常食物中找到適合長輩們身體需求的能量。記者劉星君／攝影
「打造有溫度照顧！」行動便利車來到部落後，行動營養師跟照顧者說明，從日常食物中找到適合長輩們身體需求的能量。記者劉星君／攝影

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