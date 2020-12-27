開會不忘防疫 南六準備限量版口罩贈千名黃氏宗親

高雄市黃氏宗親會今天召開年度會員大會，全台各地千餘名黃氏宗親代表齊聚燕巢區黃姓宗祠，口罩國家隊南六公司捐贈友邦眾多口罩，董事長黃清山擔任高市宗親會理事長，今天特別準備獨一無二的亮黃色口罩分送參與者，入場人士全要戴上同款口罩，散會時還能獲得一盒口罩當伴手禮。

黃氏宗親集資在燕巢區建造宗祠，高雄市宗親會準備爭取「2022年世界黃氏宗親大會」主辦權。今天中午，一年一度的會員大會登場，總統府資政黃崑虎、高市副市長羅達生、民政局長閻青智等人出席。

考量防疫，主辦活動的高市黃氏宗親會準備制式口罩給現場人士戴，臨走前一人贈送一盒口罩當伴手禮。黃小姐說，南六是國家口罩隊，品質非常好，董事長黃清山平日熱心公益，之前也曾捐贈很多口罩給海外國家，這份伴手禮很實用。

理事長黃清山說，南六公司生產不織布與口罩，現在是防疫期間，辦活動要遵守衛服部防疫規定，在用餐時間之外須戴口罩且保持安全距離，散場時每人贈送一盒50片裝黃色口罩，盼帶給大家平安健康與順利。