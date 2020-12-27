快訊

戒備變種病毒！英國120人返台 進機場以最快速度完成

噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！警：無法可管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開會不忘防疫 南六準備限量版口罩贈千名黃氏宗親

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
高雄市黃氏宗親會今天召開第12屆第3次會員代表大會，入場人士全要戴黃色口罩。記者徐白櫻／攝影
高雄市黃氏宗親會今天召開第12屆第3次會員代表大會，入場人士全要戴黃色口罩。記者徐白櫻／攝影

高雄市黃氏宗親會今天召開年度會員大會，全台各地千餘名黃氏宗親代表齊聚燕巢區黃姓宗祠，口罩國家隊南六公司捐贈友邦眾多口罩，董事長黃清山擔任高市宗親會理事長，今天特別準備獨一無二的亮黃色口罩分送參與者，入場人士全要戴上同款口罩，散會時還能獲得一盒口罩當伴手禮。

黃氏宗親集資在燕巢區建造宗祠，高雄市宗親會準備爭取「2022年世界黃氏宗親大會」主辦權。今天中午，一年一度的會員大會登場，總統府資政黃崑虎、高市副市長羅達生、民政局長閻青智等人出席。

考量防疫，主辦活動的高市黃氏宗親會準備制式口罩給現場人士戴，臨走前一人贈送一盒口罩當伴手禮。黃小姐說，南六是國家口罩隊，品質非常好，董事長黃清山平日熱心公益，之前也曾捐贈很多口罩給海外國家，這份伴手禮很實用。

理事長黃清山說，南六公司生產不織布與口罩，現在是防疫期間，辦活動要遵守衛服部防疫規定，在用餐時間之外須戴口罩且保持安全距離，散場時每人贈送一盒50片裝黃色口罩，盼帶給大家平安健康與順利。

高市黃氏宗親會指出，未來黃氏宗祠（又名江夏紫雲寺）佔地1750坪，目前已完工百分之八十，預計明天春天完工。

黃氏宗祠（江夏紫雲寺）設在高雄市燕巢區，占地寬廣、規模恢弘，目前施工進度已經到八成。圖／高市黃氏宗親會提供
黃氏宗祠（江夏紫雲寺）設在高雄市燕巢區，占地寬廣、規模恢弘，目前施工進度已經到八成。圖／高市黃氏宗親會提供
南六公司是口罩國家隊，董事長黃清山擔任高雄市黃氏宗親會理事長，特地為會員大會生產亮黃色口罩。記者徐白櫻／攝影
南六公司是口罩國家隊，董事長黃清山擔任高雄市黃氏宗親會理事長，特地為會員大會生產亮黃色口罩。記者徐白櫻／攝影

延伸閱讀

高市計程車駕駛關懷據點 將續辦至明年10月

全球疫情升溫 台灣不出國跨年商機逆勢發燒

跨年迎曙光 墾丁、阿里山訂房滿

范瑋琪戴口罩再槓酸民 「我是在美國出生的台灣人」

相關新聞

打造有溫度照顧 屏東整合社區網絡 猶如小型診所到你家

「打造有溫度照顧！」屏東縣衛生局推動整合性社區照顧網絡，原鄉瑪家鄉衛生所推行半年多，透過衛生所樞紐站連結醫療保健、公共衛...

開會不忘防疫 南六準備限量版口罩贈千名黃氏宗親

高雄市黃氏宗親會今天召開年度會員大會，全台各地千餘名黃氏宗親代表齊聚燕巢區黃姓宗祠，口罩國家隊南六公司捐贈友邦眾多口罩，...

高雄青年局長結婚 陳其邁催生獎10萬

高雄市青年局長張以理選在耶誕節辦婚宴，與交往近5年、相差6歲的楊壹婷步上紅毯，兩人是在立委趙天麟團隊相識相戀，一路看著新...

全國首座毛小孩樹灑園區蘊含巧思 可容3500個穴位

高雄市政府在燕巢區規畫全台首座「寵物樹灑環保葬園區」，民政局長閻青智昨天會同高市議員高閔琳與殯葬處同仁前往視察。民政局指...

高雄跨年夜300秒大港花火 今晚施放4發先睹為快

高雄市政府今年跨年晚會倒數時刻施放達300秒的百年大港花火，今晚8點40分將試打4發百年大港花火，一發30秒，民眾在高雄...

屏東推1村里1據點密度達8成 獲社區金點獎卓越縣市

鼓勵全國社區照顧關懷據點努力，衛福部舉辦第6屆社區金點獎，屏東縣府團隊獲得年度特別獎卓越縣市、屏東縣內埔鄉隘寮社區照顧關...

微弱鋒面掠過 高雄空氣品質「橘色提醒」

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天微弱鋒面掠過，空氣品質呈現橘色提醒，今天上午北高雄空氣品質較差，南高雄也有逐漸轉差情...

入冬首波寒流南下 高屏地區的蓮霧蜜棗小心防寒

中央氣象局預報，30日另一鋒面通過及寒流南下，30日高屏地區夜間氣溫可能降至13度，沿海空曠地區甚至10度以下，農政單位...

協助身障者自立 屏東打造社區居住家園據點

屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，現階段在屏東市設2處據點及東港鎮1處據點，期望創...

高捷5個車站 將採聯合開發

國發會前天通過高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段A段工程計畫，總經費約200億元，中央補助99億元，高雄市要自籌超過百億元，...

高雄跨百光年 接駁車加碼提供

2020年進入倒數，跨年活動蓄勢待發，高雄跨百光年場將採4階段交通管制，並加碼提供2線免費接駁車，義大世界周邊晚間7點起...

反大社工業區降編 勞工「冬戰」

高雄市大社工業區降編勞工自救會昨天到市府四維行政中心陳情，反對政府把大社工業區降編為乙種工業區，上萬名石化業勞工與眷屬走...

熱門新聞

速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

基隆公車停靠區被占好占滿成卸貨區 還放三角錐別靠近

基隆漏水率全國第一 何時才能擺脫水炸彈、爛路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。