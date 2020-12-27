高市計程車駕駛關懷據點 將續辦至明年10月

高雄市交通局今表示，原定今年9月已截止的計程車駕駛關懷據點，因受到運將歡迎，決定續辦一年。自今年12月起至明年10月止，每月第三周提供法律諮詢扶助、金融理債諮詢、健康篩檢等三項免費諮詢服務，持續解決司機們經常遇到的債務糾紛、履約糾紛、交通事故訴訟等問題。

交通局長張淑娟表示，計程車駕駛關懷據點服務自2019年10月至今年9月委託高市空中大學開辦，解決司機們經常遇到的債務糾紛、履約糾紛、交通事故訴訟等問題，頗受司機好評，約有264位計程車司機受惠。

交通局依法扶基金會資料統計，近3年計500名計程車駕駛人申請法律扶助服務。因此為協助計程車駕駛，解決法律、金融、醫療等方面問題，交通局決定將再續辦一年，並持續委由高市空中大學協助辦理「計程車駕駛關懷據點專案」，以照顧更多計程車運將。

計程車駕駛關懷據點設立於高雄市立空中大學，自今年12月起至明年10月止，每月第三周提供服務，由律師、金融、醫療等專家學者提供諮商服務。計程車司機可依需求電話預約報名，預約成功並完成諮詢還可獲得餐盒1份。