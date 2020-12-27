高雄青年局長結婚 陳其邁催生獎10萬

高雄市青年局長張以理選在耶誕節辦婚宴，與交往近5年、相差6歲的楊壹婷步上紅毯，兩人是在立委趙天麟團隊相識相戀，一路看著新人成長、蛻變，趙天麟致詞時感性地說，這一天像在嫁女兒，也像娶媳婦，感動加倍。市長陳其邁不忘催生，他說，結婚第一年做人成功市長獎金給10萬。張以理父親是牧師，一家都是虔誠基督徒，選在耶誕節這天完成人生大事，別具意義。

趙天麟說，14年前他結婚那天，張以理母親是他們的媒人，以理、壹婷大喜之日，換成他的另一半丁雅婷當媒人，他的兒女當小花童，看到年輕人築夢踏實的拚勁，充滿感動與喜悅。

張以理與楊壹婷是在趙天麟團隊相識，近水樓台漸生好感，趙天麟妻子丁雅婷是將兩人送作堆的媒人，互動上情同家人。

現年33歲的張以理，是陳其邁團隊最年輕一級主管之一，張以理原本在趙天麟團隊，陳其邁投入高雄市長補選時，張以理協助媒體連繫等事務，工作能力、執行力出色，被陳其邁延攬加入小內閣團隊。

陳其邁受邀出席婚宴，常詼諧地將選舉標語「2年拚4年」轉化為「2年拚4個」，鼓勵新人多生寶寶，趕進度做人。陳其邁在張以理婚禮上要小倆口趕緊拚做人，若結婚第一年「做人成功」市長獎金10萬元，全場超過600名賓客見證，響起熱烈掌聲。