全國首座毛小孩樹灑園區蘊含巧思 可容3500個穴位

高雄市政府在燕巢區規畫全台首座「寵物樹灑環保葬園區」，民政局長閻青智昨天會同高市議員高閔琳與殯葬處同仁前往視察。民政局指出，具有3500個穴位的「寵物樹灑葬園區」接近完工，預計明年1月正式啟用。

市府農業局動保處與民政局殯葬處合作，利用燕巢區深水段的軍人公墓範圍規劃設置面積2490平方公尺「動物樹灑葬區」，以綠色環保方式埋葬毛小孩，寵物也能因此能有個安息處所。

高閔琳指出，她要求市府制定《高雄市寵物殯葬業自治條例》，也是首位提議設置「寵物樹灑葬園區」的市議員，寵物樹灑園區環境優美，設計上蘊含許多小巧思，感覺就像是清幽小公園，盼進一步美化園區蓄水池圍籬、邀請藝術家彩繪動物主題，為園區增添活潑氣息。