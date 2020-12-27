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全國首座毛小孩樹灑園區蘊含巧思 可容3500個穴位

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
高雄市政府在燕巢區規畫全台首座「寵物樹灑環保葬園區」，面積2490平方公尺。圖／高閔琳服務處提供
高雄市政府在燕巢區規畫全台首座「寵物樹灑環保葬園區」，面積2490平方公尺。圖／高閔琳服務處提供

高雄市政府在燕巢區規畫全台首座「寵物樹灑環保葬園區」，民政局長閻青智昨天會同高市議員高閔琳與殯葬處同仁前往視察。民政局指出，具有3500個穴位的「寵物樹灑葬園區」接近完工，預計明年1月正式啟用。

市府農業局動保處與民政局殯葬處合作，利用燕巢區深水段的軍人公墓範圍規劃設置面積2490平方公尺「動物樹灑葬區」，以綠色環保方式埋葬毛小孩，寵物也能因此能有個安息處所。

高閔琳指出，她要求市府制定《高雄市寵物殯葬業自治條例》，也是首位提議設置「寵物樹灑葬園區」的市議員，寵物樹灑園區環境優美，設計上蘊含許多小巧思，感覺就像是清幽小公園，盼進一步美化園區蓄水池圍籬、邀請藝術家彩繪動物主題，為園區增添活潑氣息。

高閔琳說，高雄市立寵物樹灑環保葬紀念園區率全國之先，融合生命教育、環保葬環保教育觀念，會繼續督促市府推動更全面性的動保和福利政策，讓高雄能成為全台「動物友善城市」的最佳典範。

高市府民政局長閻青智（左二）與高市議員高閔琳（右二）前往視察。圖／高閔琳服務處提供
高市府民政局長閻青智（左二）與高市議員高閔琳（右二）前往視察。圖／高閔琳服務處提供

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