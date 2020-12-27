高雄跨年夜300秒大港花火 今晚施放4發先睹為快

高雄市政府今年跨年晚會倒數時刻施放達300秒的百年大港花火，今晚8點40分將試打4發百年大港花火，一發30秒，民眾在高雄港愛河灣沿岸都看得到。

年底大型活動遇到防疫緊繃時刻，防疫下的觀光經濟，執行上挑戰頗大，主辦單位不敢輕忽。高雄新聞局長董建宏說，2021跨百光年系列活動地點橫跨苓雅、前金、鹽埕、鼓山等行政區，場域開闊、通風良好、人員分散之特性，除跨年當天演出的蓬萊、高流二舞台活動，依據疫情狀況持續進行評估外，其餘海陸空三向度呈現的定目劇、海上舞台演出及百年大港花火將如期舉行。

董建宏指出，2020年疫情肆虐，對於大眾來說是相當艱苦的一年，台灣因防疫有成，是全球難得可舉辦跨年之處，但防疫畢竟視同作戰，市府將在防疫前提下，考量僅在12月31日舉行的蓬萊、高流二舞台，群眾將較為集中，市府將依據疫情狀況持續評估。

今年高雄跨年夜倒數時刻，將施放300秒百年大港花火作為壓軸秀，除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置，花火的絢麗背後，更代表著高雄港的築港歷程。

高雄市副市長史哲說，12月24日跨百光年啟航首發日，透過電信業者的人流分析，當晚有近7萬人到愛河港灣欣賞跨百光年的展演，在線上透過高雄市政府Line、FB、MOD也有近60萬人次觀賞啟航首發之夜直播。25日耶誕節的人流分析也顯示有近7萬5000人，漫步在愛河港灣沿岸，欣賞光影展演。

為提振買氣，高雄市經發局12月1日起辦「高雄一百周年慶PHONE狂GO物時時抽」，除了每天抽出9支iPhone 12及3輛Gogoro外，經發局今年最後一波再加碼，12月25日起至31日整點再加碼不分三倍券或一般消費都可以抽iPhone12，讓中獎機率增加一倍，也就是每天送出21支iPhone和3輛Gogoro，每小時都會有人中獎。高雄市政府表示，每天登錄的發票金額超過1億元，帶動買氣的效果顯著。

根據高雄市觀光局統計，高雄有多家知名旅館在元旦假期的訂房率已達9成以上。在疫情的影響下，我們依然努力規劃能夠帶動觀光經濟、促進城市熱絡的活動與政策。希望透過這些活動，能夠讓大家在疫情壓力狀態下，有一個讓心情能夠舒緩的機會，在漫步整個愛河港灣的過程，不僅能夠看見詮釋高雄歷史的光影展演、見證高雄港灣與高雄發展的特展、#海豚館內的文創商品與在地美食，還有豐富精彩的海上舞台演出。

建議民眾搭乘捷運、輕軌到會場，若搭高捷可從橘線西子灣站、鹽埕埔站下車。搭乘輕軌可在真愛碼頭站、駁二大義站、駁二蓬萊站