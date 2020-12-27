屏東推1村里1據點密度達8成 獲社區金點獎卓越縣市

鼓勵全國社區照顧關懷據點努力，衛福部舉辦第6屆社區金點獎，屏東縣府團隊獲得年度特別獎卓越縣市、屏東縣內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點獲金點之星團體獎；屏東縣推動「安居大社區」，打造一村里一據點，縣內有371個關懷據點，涵蓋率達8成，有12鄉鎮村里布建率達百分之百。

屏東縣社區關懷據點深入社區巷弄，有社區關懷據點隱身樹林裡、產業道路旁，但只要據點上課時間一到，長輩們騎著摩托車從四面八方齊聚，還有長輩們手牽著手一起步行到據點參與活動，讓人感動，屏東縣府社會處副處長徐紫雲說，「巷弄的據點是長輩們熟悉的日常」。

社會處指出，推動「安居大社區」政策，擘劃實踐「在地安老」願景，整合跨局處資源，突破偏鄉資源相較六都缺乏困境，今年入圍獲得卓越縣市獎項殊，共有五縣市獲獎，新北、台北，台中、屏東縣與宜蘭縣。

屏東縣長潘孟安推動「一村里一據點」，縣內有371處據點，涵蓋率從2014年的3成拓展到8成，平均每年開拓多達36點，共12鄉鎮村里布建率達百分之百。

縣府團隊提供371處關懷據點在地最直接的服務輔導工作，規畫北中南3區，社區照顧服務支援中心，委託聖功社會福利慈善基金會、弘道老人福利基金會與屏東科技大學，就近支援訪視輔導據點，並辦理多元化志工培訓課程，培力據點落實健康促進、共餐及關懷訪視電話問安服務。

縣府團隊規畫銀閃閃系列展演比賽，為長輩健康運動成效創造舞台，從合唱團、歌舞團、合奏比賽到世代融合的街舞比賽，讓長輩成為鄰里大明星，讓外界看到長輩的不可思議。

今年第六屆金點獎，內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點從全國入圍單位脫穎而出，榮獲金點之星團體獎，理事長潘玉燕從2013年經營關懷據點迄今，帶領團隊從小班的1時段關懷據點，擴大服務到大班10時段5整天的長照巷弄站據點，提供在地社區完整又甘心的初級預防照顧服務。