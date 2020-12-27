微弱鋒面掠過 高雄空氣品質「橘色提醒」

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天微弱鋒面掠過，空氣品質呈現橘色提醒，今天上午北高雄空氣品質較差，南高雄也有逐漸轉差情況，民眾外出記得戴口罩，防疫也防空汙。

台灣附近今天主要吹著東南風，一道微弱的鋒面正在掠過台灣中北部，導致濕度、雲量稍增，西半部擴散條件都較差，且海峽、西半部有微弱的北風導引汙染物南下並累積，愈往下風處愈明顯。

今天全天擴散條件較差，缺乏顯著的風場帶動汙染物離開，空氣品質呈現橘色提醒，建議減少戶外劇烈運動。

明天新一波東北風將帶來境外汙染，因東北風減弱速度快，境外汙染滯留狀況將更顯著，需注意空氣再有轉差情況。

有加重空汙壓力之虞的興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策，目前1、3、4號機停機中，2號機友善降載減排中。