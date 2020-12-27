入冬首波寒流南下 高屏地區的蓮霧蜜棗小心防寒
中央氣象局預報，30日另一鋒面通過及寒流南下，30日高屏地區夜間氣溫可能降至13度，沿海空曠地區甚至10度以下，農政單位紛提醒農漁民注意防寒。高市府海洋局表示，養殖魚塭北側應搭蓋防風棚，加強越冬溝的防寒及加溫等設備。高雄農改場則提醒農友，正值產季的蓮霧與蜜棗果樹要注意防寒。
高市府海洋局今天指出，預計30日下周三將有一波較強冷空氣靠近，氣象局預估強度可能達寒流等級，屆時氣溫將會明顯下降。海洋局建議，沿海養殖魚塭北側搭蓋防風棚，低溫期間避免擾動水體或驚動魚塭魚群，暫停投餌及不要無謂地開關水車。此外，若低溫持續，水溫低於15℃時立即啟動緊急措施，低溫過後浮於水面的死於應該馬上清除防止水質惡化。
針對果樹與花卉防寒，高雄區農業改良場指出，蓮霧與棗子正處產季，蓮霧園可引灌溫度較高的地下水保持果樹根部溫度，棗果在低溫期間若遇降雨可能造成果皮損傷，兩項作物都是必要時提前採收。紅龍果正值產調季節，如開花期遇低溫，可進行人工授粉，促進果實發育。
高雄場場長戴順發表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等災損，低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍繞田區四周阻隔寒風，以延緩果園降溫。
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