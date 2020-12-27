快訊

中華郵政：明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

歐盟國家今天開打疫苗 德、匈牙利等國已偷跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助身障者自立 屏東打造社區居住家園據點

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供
屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供

屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，現階段在屏東市設2處據點及東港鎮1處據點，期望創造身心障礙者及家庭有新的選擇、機會和可能性。

24歲的小戈2年前入住屏東市社區居住家園，訓練獨立生活，小戈從不會與人互動和獨立生活，經由家園的陪伴，對自己想要什麼能清楚表達，生活事項可以獨力完成。小戈今年擔任屏東縣因應疫情製作易讀版防疫手冊「安安告訴你~如何成為防疫小幫手」的身心障礙者審稿員，審稿過程他能清楚表達提供手冊修改的意見，讓與會的委員及工作人員驚豔他的表現，也使手冊更貼近及完美呈現易讀的宗旨和概念。

21歲的小鈴3年前入住屏東市的社區居住家園，她因為受傷及不適應獨立生活等因素中斷服務，但經過家園社工員和教保員不間斷陪伴，小鈴穩定學習生活獨立、與人溝通互動、家務工作、簡易烹飪及清潔訓練，今年5月成功在離家近的大樓媒合找到清潔工作，經過幾周陪伴，穩定就業，也和家人一起生活。

社會處表示，社區居住與生活服務計畫提供15歲以上心智類身心障礙者獨立及自立生活訓練服務，服務內容包括，人際溝通及互動訓練、家務工作、簡易烹飪、清潔訓練、自我決定及倡議、休閒生活安排、財務管理、自我保護、社區參與及家庭支持等，每個據點可服務6人。

社會處強調，社區居住與生活服務計畫以身心障礙者自立生活為目標，透過社區支持服務，協助身障者就近得到支持，使他們有更多融入社區、參與社會的機會。

屏東市2處據點已服務7人、東港鎮據點已服務3人，據點皆尚有名額，若有願意獨立生活及自立生活需求訓練的身心障礙者家庭，歡迎電洽社會處08-7320415轉5377張社工洽詢。

屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供
屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供
屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供
屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，透過生活情境協助身障者自立。圖／屏東縣府提供

延伸閱讀

愛台日商壽司店大量進用身心障礙者 回鍋也給機會

桃園八德500鄉親組隊競賽 邀師大景美拔河隊現場示範

變種病毒恐進入社區 日本再添新病例

台江社區博物館日 百名學子探索書畫故事

相關新聞

入冬首波寒流南下 高屏地區的蓮霧蜜棗小心防寒

中央氣象局預報，30日另一鋒面通過及寒流南下，30日高屏地區夜間氣溫可能降至13度，沿海空曠地區甚至10度以下，農政單位...

協助身障者自立 屏東打造社區居住家園據點

屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，現階段在屏東市設2處據點及東港鎮1處據點，期望創...

高捷5個車站 將採聯合開發

國發會前天通過高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段A段工程計畫，總經費約200億元，中央補助99億元，高雄市要自籌超過百億元，...

高雄跨百光年 接駁車加碼提供

2020年進入倒數，跨年活動蓄勢待發，高雄跨百光年場將採4階段交通管制，並加碼提供2線免費接駁車，義大世界周邊晚間7點起...

反大社工業區降編 勞工「冬戰」

高雄市大社工業區降編勞工自救會昨天到市府四維行政中心陳情，反對政府把大社工業區降編為乙種工業區，上萬名石化業勞工與眷屬走...

小心有詐！金門警方前進營區 提醒官兵詐騙無所不在

歲末年終，詐騙案件層出不窮，除了老人家容易受騙，近期警方發現也有軍人受害。金湖分局為強化營區官兵反詐騙等犯罪預防觀念，昨...

高市籍漁船違規使用拖網 海巡署出動無人機蒐證送辦

離岸3海浬內禁用拖網捕魚，海巡署運用無人機進行空中執法，昨天在高雄茄萣外海發現一艘漁船疑似違規使用拖網捕魚，透過無人機蒐...

金門縣府政風處寒冬送暖 關懷獨居老人揪甘心

寒冬送暖！金門縣政府政風處為關懷華山基金會金門地區獨居長者，展現愛心，今日特別在陽吉第社區活動中心舉辦「寒冬送暖，愛心關...

古寧頭戰役老英雄熊震球逝世 金門友人不捨回憶過往

古寧頭戰役英雄熊震球辭世，消息傳回金門，他在金門的2位「麻吉老友」都相當不捨，熊震球每次來金門，金門國家公園管理處的同仁...

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

古寧頭戰役中的英雄人物熊震球昨日凌晨傳出過世，享耆壽90歲，他對金門感情很深，金門「安東一營區」據點，更以熊震球第一人稱...

送夕陽、瘋跨年、迎曙光 到墾丁戴口罩能一次滿足

2020年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足；31日恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，跨年晚會接續...

3歲范小弟赴日手術後返高 陳其邁：會提供最好的照顧

高雄市3歲范小弟因罹患視網膜母細胞瘤，在高雄醫學大學附設醫院的醫師幫助及愛心人士捐款幫助下，本月5日由阿嬤帶著從高雄飛到...

熱門新聞

速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。