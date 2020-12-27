協助身障者自立 屏東打造社區居住家園據點

屏東縣府為讓身障者自立與融合社區，辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫，現階段在屏東市設2處據點及東港鎮1處據點，期望創造身心障礙者及家庭有新的選擇、機會和可能性。

24歲的小戈2年前入住屏東市社區居住家園，訓練獨立生活，小戈從不會與人互動和獨立生活，經由家園的陪伴，對自己想要什麼能清楚表達，生活事項可以獨力完成。小戈今年擔任屏東縣因應疫情製作易讀版防疫手冊「安安告訴你~如何成為防疫小幫手」的身心障礙者審稿員，審稿過程他能清楚表達提供手冊修改的意見，讓與會的委員及工作人員驚豔他的表現，也使手冊更貼近及完美呈現易讀的宗旨和概念。

21歲的小鈴3年前入住屏東市的社區居住家園，她因為受傷及不適應獨立生活等因素中斷服務，但經過家園社工員和教保員不間斷陪伴，小鈴穩定學習生活獨立、與人溝通互動、家務工作、簡易烹飪及清潔訓練，今年5月成功在離家近的大樓媒合找到清潔工作，經過幾周陪伴，穩定就業，也和家人一起生活。

社會處表示，社區居住與生活服務計畫提供15歲以上心智類身心障礙者獨立及自立生活訓練服務，服務內容包括，人際溝通及互動訓練、家務工作、簡易烹飪、清潔訓練、自我決定及倡議、休閒生活安排、財務管理、自我保護、社區參與及家庭支持等，每個據點可服務6人。

社會處強調，社區居住與生活服務計畫以身心障礙者自立生活為目標，透過社區支持服務，協助身障者就近得到支持，使他們有更多融入社區、參與社會的機會。