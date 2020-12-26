小心有詐！金門警方前進營區 提醒官兵詐騙無所不在
歲末年終，詐騙案件層出不窮，除了老人家容易受騙，近期警方發現也有軍人受害。金湖分局為強化營區官兵反詐騙等犯罪預防觀念，昨在金門防衛指揮部南甘及太武營區的邀請下，前進營區辦理犯罪預防宣導，提醒官兵犯罪無所不在，應隨時保持警覺，以免受騙。
金門警方表示，經統計今年1至11月詐欺案件，全縣共受理146件，發生類型前3名為假投資26件最多、假交友及假援交也各有8件，被害人年齡以30歲以下被害人占比最高，被害人大多是學生或剛踏入社會新鮮人。
金湖分局昨日指派偵查隊分別於金防部南甘及太武營區進行反詐騙等犯罪預防宣導，吸引2營區近50位官兵專注聆聽，宣導內容主要針對「假投資詐財」及「假交友、援交詐財」。
金湖分局長何明祥也提醒，詐騙手法不斷推陳出新，近期常見詐騙集團慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。如遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，尋求警方協助查證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言