小心有詐！金門警方前進營區 提醒官兵詐騙無所不在

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警局金湖分局前進營區進行犯罪預防宣導，針對假交友及假援交等案件進行宣導。圖／警方提供
金門縣警局金湖分局前進營區進行犯罪預防宣導，針對假交友及假援交等案件進行宣導。圖／警方提供

歲末年終，詐騙案件層出不窮，除了老人家容易受騙，近期警方發現也有軍人受害。金湖分局為強化營區官兵反詐騙等犯罪預防觀念，昨在金門防衛指揮部南甘及太武營區的邀請下，前進營區辦理犯罪預防宣導，提醒官兵犯罪無所不在，應隨時保持警覺，以免受騙。

金門警方表示，經統計今年1至11月詐欺案件，全縣共受理146件，發生類型前3名為假投資26件最多、假交友及假援交也各有8件，被害人年齡以30歲以下被害人占比最高，被害人大多是學生或剛踏入社會新鮮人。

金湖分局昨日指派偵查隊分別於金防部南甘及太武營區進行反詐騙等犯罪預防宣導，吸引2營區近50位官兵專注聆聽，宣導內容主要針對「假投資詐財」及「假交友、援交詐財」。

金湖分局長何明祥也提醒，詐騙手法不斷推陳出新，近期常見詐騙集團慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。如遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，尋求警方協助查證。

金門縣警局金湖分局為強化營區官兵反詐騙等犯罪預防觀念，昨日前進營區進行犯罪預防宣導。圖／警方提供
金門縣警局金湖分局為強化營區官兵反詐騙等犯罪預防觀念，昨日前進營區進行犯罪預防宣導。圖／警方提供

詐騙集團 金門 援交

延伸閱讀

金門縣府政風處寒冬送暖 關懷獨居老人揪甘心

古寧頭戰役老英雄熊震球逝世 金門友人不捨回憶過往

歡慶耶誕 金門開瑄國小辦古代運動會笑翻全場

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

相關新聞

高雄跨百光年首發7萬人參觀 元旦指標旅館訂房逾9成

高雄「2021跨百光年」主題的跨年系列活動24日才開幕，立即造成轟動，高雄市副市長史哲今天在臉書透露，透過電信業者的人流...

高市籍漁船違規使用拖網 海巡署出動無人機蒐證送辦

離岸3海浬內禁用拖網捕魚，海巡署運用無人機進行空中執法，昨天在高雄茄萣外海發現一艘漁船疑似違規使用拖網捕魚，透過無人機蒐...

金門縣府政風處寒冬送暖 關懷獨居老人揪甘心

寒冬送暖！金門縣政府政風處為關懷華山基金會金門地區獨居長者，展現愛心，今日特別在陽吉第社區活動中心舉辦「寒冬送暖，愛心關...

古寧頭戰役老英雄熊震球逝世 金門友人不捨回憶過往

古寧頭戰役英雄熊震球辭世，消息傳回金門，他在金門的2位「麻吉老友」都相當不捨，熊震球每次來金門，金門國家公園管理處的同仁...

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

古寧頭戰役中的英雄人物熊震球昨日凌晨傳出過世，享耆壽90歲，他對金門感情很深，金門「安東一營區」據點，更以熊震球第一人稱...

送夕陽、瘋跨年、迎曙光 到墾丁戴口罩能一次滿足

2020年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足；31日恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，跨年晚會接續...

影／反對大社工業區降編 高雄石化業勞工上街頭抗議

不滿政府有意將高雄市大社工業區降編乙種工業區，石化廠面臨關廠危機，大社工業區降編勞工自救會發起「反降編、護勞權」的冬戰大...

3歲范小弟赴日手術後返高　陳其邁：會提供最好的照顧

高雄市3歲范小弟因罹患視網膜母細胞瘤，在高雄醫學大學附設醫院的醫師幫助及愛心人士捐款幫助下，本月5日由阿嬤帶著從高雄飛到...

捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

國發會昨天通過高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段A段的工程，總經費約200億元，中央補助99億元，高雄市要自籌100億元，數...

阿妹台東跨年演唱會 縣府提10項防疫重點

天后張惠妹31日台東跨年演唱會，縣府防疫提出10項防疫重點，呼籲參與民眾務必配合遵守。同時配合中央防疫措施，隨時調整更新...

屏東總圖人累積近40萬到館人次 青年閱讀人口明顯增加

屏東縣立圖書館總館狂吸人潮，重新開館迄今4個月人氣不墜，屏東縣政府文化處統計，每周平均有4團預約參訪，最多甚至單日接待3...

昨晚故障夜驚魂 大魯閣草衙道摩大輪今早全面檢修

高雄市大魯閣草衙道摩天輪昨晚故障，造成14名民眾高空受困，經搶修一個多小時後順利紓散受困人員，草衙道今早表示，摩天輪將停...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。