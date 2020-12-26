高雄跨百光年首發7萬人參觀 元旦指標旅館訂房逾9成

高雄「2021跨百光年」主題的跨年系列活動24日才開幕，立即造成轟動，高雄市副市長史哲今天在臉書透露，透過電信業者的人流分析顯示，24日首發當晚，有近7萬人到愛河灣欣賞跨百光年的展演，線上更有近60萬人次觀看直播，希望這系列活動能夠讓民眾在飽受今年疫情壓力的狀態下，仍有舒緩心情的機會。

史哲表示，因受疫情影響， 高雄市政府在活動的規畫選擇了具有場域開闊、通風良好、人員分散之特性的愛河港灣，搭配高雄流行音樂中心的部份空間來呈現這場活動。

他表示，在活動過程中，由衛生局、警察局、文化局所組成的快速反應隊，勸導並稽查未戴口罩或飲食的民眾，高市府極力做好防疫，同時也感謝民眾的自發與配合。

他表示，疫情對全球經濟的衝擊有目共睹，但高市府觀光局統計，高雄有多家指標性的知名旅館在元旦假期的訂房率，已達9成以上。

史哲強調，在疫情的影響下，高市府依然努力規畫並執行跨百光年，期盼能夠在跨年期間帶動觀光經濟，進而促進城市活絡；也希望能夠讓民眾在疫情壓力狀態下，有一個讓心情能夠舒緩的機會；漫步整個愛河港灣時，不只能夠看見詮釋高雄歷史的光影展演、見證高雄港灣與高雄發展的特展、海豚館內的文創商品，也能品嘗在地美食，更能欣賞豐富精彩的海上舞台演出。

這次跨百光年活動場域繞一圈，有2公里長，史哲呼籲民眾不管在那個場域，都要戴口罩、搭大眾運輸前往。