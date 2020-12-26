高市籍漁船違規使用拖網 海巡署出動無人機蒐證送辦

離岸3海浬內禁用拖網捕魚，海巡署運用無人機進行空中執法，昨天在高雄茄萣外海發現一艘漁船疑似違規使用拖網捕魚，透過無人機蒐證確認無誤，依違反漁業法函送高雄市政府處理，船主可能面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天指出，一艘高雄市籍漁船昨在茄萣外海作業，第六巡防區指揮部雷達操作員發現這艘漁船疑似在外海1.4浬海域使用拖網作業，操作員立即通報第三無人機區隊出勤。經過空中查察確認無誤，無人機錄影蒐證後，依違反漁業法函送高雄市政府裁處。