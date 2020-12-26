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金門縣府政風處寒冬送暖 關懷獨居老人揪甘心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為關懷金門地區獨居長者，政風處廉政志工今日特別舉辦「寒冬送暖，愛心關懷」活動，為老人家按摩肩頸、舒緩身心。圖／縣府提供
為關懷金門地區獨居長者，政風處廉政志工今日特別舉辦「寒冬送暖，愛心關懷」活動，為老人家按摩肩頸、舒緩身心。圖／縣府提供

寒冬送暖！金門縣政府政風處為關懷華山基金會金門地區獨居長者，展現愛心，今日特別在陽吉第社區活動中心舉辦「寒冬送暖，愛心關懷」活動，透過廉政志工們與獨居長者的近距離親切互動，讓地區弱勢獨居的長者，能在寒冬中感受到團聚幸福的暖意。

縣府秘書長陳朝金表示，疫情讓我們保持社交距離，但愛心是沒有距離的，「完善照護體系」是楊縣長的施政重點，盼全力推動完善的社福照護政策，讓地區長者能夠獲得更好的照護。他也提及，一個完善的照護體系，除了建置一棟明亮的安養大樓，備妥先進的照護設備外，更重要的，還是需要有人親切關心、噓寒問暖，尤其在地區的獨居長者，更需要社會資源能提供即時援助及溫暖關懷。

此次活動，廉政志工預先透過華山基金會瞭解各獨居長者生活用品所需，再進行相關慰問物資的購置，期能對長者做出實質上的幫助。活動期間也邀請李秀雯老師教導志工以精油幫長者按摩肩頸、舒緩身心，經由面對面接觸，讓廉政志工關懷長者平時生活、陪伴聊天，同時贈送給獨居長者日常需求的物資，期能將關懷口號化為具體愛心行動。

政風處處長陳治平也說，希望透過這場「寒冬送暖，愛心關懷」活動，讓社會各界都能夠關注金門的社福照護，期盼一起加入關懷行列，讓金門成為真真正正的幸福島；寒冬期間也請長輩們注意保暖，要適時增添衣物，並做好防疫措施。

關懷金門地區獨居長者，縣府政風處今率廉政志工們與獨居長者的近距離親切互動，縣府秘書長陳朝金（前中）、政風處長陳治平（前左）也到場參與。圖／縣府提供
關懷金門地區獨居長者，縣府政風處今率廉政志工們與獨居長者的近距離親切互動，縣府秘書長陳朝金（前中）、政風處長陳治平（前左）也到場參與。圖／縣府提供

獨居 愛心 金門

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