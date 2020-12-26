古寧頭戰役老英雄熊震球逝世 金門友人不捨回憶過往

古寧頭戰役英雄熊震球辭世，消息傳回金門，他在金門的2位「麻吉老友」都相當不捨，熊震球每次來金門，金門國家公園管理處的同仁陳秀竹、翁嘉霙總是負責接待的班底，日子久了，跟「熊伯伯」一家都變成好朋友，熊震球每次要到金門，也總會提前先告訴好友。

「我很難過，實在不知道要說些什麼...」目前在金管處擔任解說員的翁嘉霙得知熊震球過世，相當難過，她說，熊伯伯每次來金門，一定都會聯絡他們，彼此就像家人一樣，他老人家重感情，只要幫他一點小事，他都記在心裡。得知熊震球過世，翁嘉霙難過的一晚都睡不好。

翁嘉霙哽咽的提及，熊伯伯知道金門天氣很冷，老人家很窩心，每次來金門都會帶禮物給她，某次帶乳液來，還跟她說，金門的冬天冷、乾，這給你，另外這是給你小孩擦，皮膚會跟他一樣漂亮，她記憶中，每次遇到「熊伯伯」，笑容總是掛在嘴邊。

「他都喊我大妹子，我喊他學長」，曾是學校教官的陳秀竹，前幾年剛從金管處退休，在得知熊震球過世的消息，陳秀竹相當激動與不捨，她說，跟「學長」是在2012年的時候結緣認識，這幾年她與熊家人一直都有互動聯絡。

陳秀竹回憶，當時「學長」是與復興崗的導演黃先生，來進行古寧頭戰役相關影片的拍攝，她得知同事陳隆盛負責接待，主動要求一起隨行，陳秀竹雖不是軍校科班出身的學生，但她受過嚴格的軍事入伍訓練，所以她向熊學長報告自己出身復興崗，並向他敬禮問好，從此他們就以學長、學妹相稱。

陳秀竹說，「學長」一直想重返昔日的戰場，也就是當年戰車拋錨的田埂堆，但接待的人不清楚戰史，每次都帶錯位置，老是將他帶往隴口，後來是陳隆盛與她陪學長找到，讓老人家一償夙願。

陳秀竹激動的表示，根據熊學長的述說，當年他僅是一名上士，擔任射手，他擊出大戰的第一砲，為此戰役搶了機先；但後來同袍副駕駛曾紹林不幸被敵伏兵擊中身亡，所以每次他回到金門，一定會上太武山去祭拜同袍與追思，跟他們說說話，讓她很感動。