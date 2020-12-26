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金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧頭戰役英雄熊震球對讓他「一戰成名」的金門充滿感情，金門國家公園4年前舉辦「安東一營區」開幕，他還特別回來參與。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭戰役英雄熊震球對讓他「一戰成名」的金門充滿感情，金門國家公園4年前舉辦「安東一營區」開幕，他還特別回來參與。記者蔡家蓁／攝影

古寧頭戰役中的英雄人物熊震球昨日凌晨傳出過世，享耆壽90歲，他對金門感情很深，金門「安東一營區」據點，更以熊震球第一人稱的視角，將他從16歲的少年投筆從戎開始，輾轉跟隨國軍撤守來臺，在戰爭情勢急轉之下，搶灘登陸當時黃土飛揚的金門，到關鍵的古寧頭戰役發射出第一枚砲彈，這一段被遺忘的歷史，完整的記錄下來。

「安東一營區」是古寧頭沿岸沙灘重要海防據點之一，金門國家公園管理處將園區戰役史蹟活化利用，4年前重新開幕時，就邀請在古寧頭戰役中向共軍發射第一枚砲彈的戰車射手熊震球現身話當年，熊震球引領民眾參觀營區，進入當時情境。

當年到場主持開幕的熊震球，雖然已經高齡86歲，但回憶起古寧頭戰役的點點滴滴，仍恍如昨日，一番演講條理分明，將戰爭殘酷的狀況，描述的相當深入，最後還高喊「我愛金門」，讓在場的金門國家公園管理處同仁都印象深刻。

在重生後的安東營區內，有一幅巨大的畫作，畫的就是當年奠下戰功戰車手，12人一字排開，熊震球等人還開心指著自己，在自己的畫像前合影，如今英雄遠去，這一切都成絕響。

熊震球說，民國38年10月24日下午2點多，他們在西山靶場進行步戰協同實彈演習直到下午4點結束，三輛戰車離開靶場不久後，戰車剛好拋錨在嚨口田埂邊沙地，搶救到25日凌晨，約末在凌晨2時許，嚨口附近海邊發出2發紅色信號彈，當時排長下令全員就戰鬥位置，三輛戰車官兵上車備戰，並將砲口轉向海邊，當時的氛圍相當緊張刺激。

「這一戰不能輸，輸了家就沒了！」 熊震球說，當時他擔任戰三團第一營第三連上士射手，有感情勢危急，他當機立斷立即砲彈上膛，擊發古寧頭戰役之第一砲，彈落之處恰中敵軍彈藥指揮船，霎時桅帆火球一團，照亮海灘，頓時岸上人潮亂竄，守軍全力火網交織，共軍打鑼、擊鼓，槍聲及衝殺聲齊出，全力向內陸滲透，守軍全力防守，三輛戰車一字排開，火力全開。

熊震球曾回憶，兩軍接戰，他和袍澤內心害怕，但駁火15分鐘後，不再恐懼，他說，過去參與戰役的，都是20多歲的年輕人，1萬多名勇士為了守護臺海安全，奉獻了生命，護持現今臺灣自由民主的珍貴價值。

「那時代，是局勢推著人走，是為了溫飽而選擇的道路，是為了繼續活著而選擇方向。你說，這是選擇？我說，這是為了生存！」老人家回憶起戰爭的無情，只能道出大時代小兒女的無奈。

古寧頭戰役英雄熊震球4年前回來金門參加「安東一營區」開幕，還與昔日袍澤一起領。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭戰役英雄熊震球4年前回來金門參加「安東一營區」開幕，還與昔日袍澤一起領。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭戰役英雄熊震球（中）相當愛國，4年前還與當時的金門國家公園管理處長謝偉松（左）一起拿著國旗合影。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭戰役英雄熊震球（中）相當愛國，4年前還與當時的金門國家公園管理處長謝偉松（左）一起拿著國旗合影。記者蔡家蓁／攝影
金門的安東一營區據點內有一幅巨大的畫作，畫的就是當年奠下戰功戰車手，熊震球還在畫前開心說「那就是他！」。記者蔡家蓁／攝影
金門的安東一營區據點內有一幅巨大的畫作，畫的就是當年奠下戰功戰車手，熊震球還在畫前開心說「那就是他！」。記者蔡家蓁／攝影

金門 古寧頭戰役 戰爭

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