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送夕陽、瘋跨年、迎曙光 到墾丁戴口罩能一次滿足

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，31日可到恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」。記者潘欣中／攝影
「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，31日可到恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」。記者潘欣中／攝影

2020年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足；31日恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，跨年晚會接續在恆春西門廣場登場，縣府和民間觀光團體元旦清晨在墾丁龍磐公園辦「迎台本島第一道曙光」，元旦3天連假滿房2天，旅宿業一掃陰霾；縣府提醒，有症狀、自主健康管理期間不可參與，參加者一律戴口罩、禁止飲食。

2021年台灣本島第一道曙光上午6時36分在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府提供排免費交通接駁服務，雖因軍方喊卡，取消曙光乍現時5架IDF戰機衝場表演，但在龍磐公園陪伴迎曙光的健康操暖場活動仍維持，還有飯店住宿券等獎品摸彩餘興活動，現場臨時郵局有獨一無二的「墾丁迎曙光」紀念戳。

墾管處長許亞儒提醒，凌晨零點起到上午8點，台26線鵝鑾鼻到風吹砂滿州界碑間路段交通管制，設2處接駁站接駁車進出；有鑑於過去多次發生遊客散場時未依指示路線行走，不慎掉落石灰岩洞與裂縫，墾管處以警示燈、圍繩畫出安全區域，遊客務必在安全區域內活動，參加者一律戴口罩、禁止飲食。

墾丁旅宿業者也為到墾丁迎曙光的遊客，安排前一天先到被CNN評為「世界絕美落日」的關山風景區或西海岸「送台灣本島最後一道夕陽」，晚上9時參加恆春西門廣場跨年晚會；救國團墾丁青年活動中心元旦則有升旗典禮。

墾丁一家飯店主管說，元旦連假的跨年夜並非假日，加上台東有張惠妹巨星演唱加持，31日住房率約六成，連假首日、次日多滿房，是墾丁旅淡季期間的小確幸，但到明年2月農曆連假除外的訂房率仍差，期待屏東縣政府儘快推出規畫中的「五五（縣府、業者各半）」每房千元補助方案。

屏東客運公司為鼓勵民眾搭乘公車紓解車流，推出路線票價優惠，其中優惠幅度最大的就是抵墾丁送夕陽、迎曙光的「墾丁快線」，使用電子票證乘車，原價352元的票價將打對折為176元，其它路線優惠可上官網或公路總局網站查詢。

2021年台灣本島第一道曙光上午6時36分在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府和民間觀光團體元旦清晨在墾丁龍磐公園辦「迎台本島第一道曙光」。記者潘欣中／翻攝
2021年台灣本島第一道曙光上午6時36分在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府和民間觀光團體元旦清晨在墾丁龍磐公園辦「迎台本島第一道曙光」。記者潘欣中／翻攝

墾丁 跨年晚會 迎曙光

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