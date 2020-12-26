影／反對大社工業區降編 高雄石化業勞工上街頭抗議

不滿政府有意將高雄市大社工業區降編乙種工業區，石化廠面臨關廠危機，大社工業區降編勞工自救會發起「反降編、護勞權」的冬戰大遊行，今天上午，上萬名高市石化產業的勞工與眷屬兵分四路，一路舉牌喊口號步行至高雄市政府表達訴求，要求降編甲種工業區以維持石化業命脈。高市府表示，在不增建、改建、增加設備前提下，工廠仍可繼續使用或轉型，不會立即關廠。

高市府都委會去年送交大社工業區降編案至內政部都委會審議中，計畫將特種工業區降編為乙種工業區，未來大社石化廠可能因操作證照無法展延面臨關廠，大社工業區員工串聯林園等地成立自救會。

上午9點半，大社工業區、高市石化產業總工會、新高市產業總工會、台灣中油工會等單位人員分兵四路，分別從文化中心、生日公園出發，步行至市府前廣場，沿途高喊「「反降編、護勞權」，市警局在市政府門口部署眾多警力，嚴防集會發生衝突。

高市議員吳利成、李雅靜、黃香菽到場聲援，高市府勞工局長李煥熏上台演說，表達市府重視勞工工作權。自救會會長孫學山表示，今天多達1萬2千人走上街頭爭取工作權，另收取8千份連署書要寄送至總統府表達心聲，全高市有138萬名勞工，政府不能忽視基層聲音，只要沒有得到善意回應，會繼續上街頭爭取工作權。

高市府表示，基於政府承諾與專業法制，大社工業區依法辦理變更，並報內政部都委會審議，有關外界主張變更甲種工業區（甲工）或乙種工業區（乙工）的意見與資料，均已提送內政部都委會審議，內政部都委會尚在審議中。