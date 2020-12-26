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捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
對於興建捷運岡山路竹延伸線2A工程需自籌的一百億元工程費，高雄市長陳其邁表示會用聯合開發的收益來挹注。記者楊濡嘉／攝影
對於興建捷運岡山路竹延伸線2A工程需自籌的一百億元工程費，高雄市長陳其邁表示會用聯合開發的收益來挹注。記者楊濡嘉／攝影

國發會昨天通過高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段A段的工程，總經費約200億元，中央補助99億元，高雄市要自籌100億元，數額龐大。市長陳其邁表示，在綜合規畫報告的財務計畫中已想到這個問題，市府會在延伸線的5個站規畫聯合開發案，以此收益來挹注延伸線的工程費，請市民放心。

陳其邁表示，高雄捷運興建紅、橘線時，都沒有推聯合開發案，所以財務較吃緊；興建延伸線，市府要用聯合開發，一方面繁榮捷運周遭，增加服務功能，另方面增加收益挹注市庫，像岡山車站前的RK1聯合開發案。

高雄市副市長林欽榮和捷運局本月11日就在RK1舉辦聯合開發說明會。RK1位在台鐵岡山火車站、捷運岡山站西面的台1 線旁，地形方正，面積約1千坪，原來是岡山舊果菜市場所在，果菜市場搬遷後，捷運局以此地規畫聯合開發案，預計可以創造20億元的經濟價值。

捷運局表示，岡山路竹延伸線2A階段，在台鐵岡山火車站前銜接第一階段的岡山車站，然後經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學，到路竹區南端的南路竹站，全長約7.84公里，設置5座車站，加計臺鐵岡山車站跨站天橋，總工程費約為199.32億元，中央補助99億元，高市自籌100億元。

興建捷運岡山路竹延伸線2A工程，高雄市政府需自籌一百億元。圖／高雄市捷運局提供
興建捷運岡山路竹延伸線2A工程，高雄市政府需自籌一百億元。圖／高雄市捷運局提供

岡山 捷運 火車站 高捷

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