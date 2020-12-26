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阿妹台東跨年演唱會 縣府提10項防疫重點
天后張惠妹31日台東跨年演唱會，縣府防疫提出10項防疫重點，呼籲參與民眾務必配合遵守。同時配合中央防疫措施，隨時調整更新資訊。縣府也會依照中央防疫規定隨時滾動式修正，有決心將防疫工作做到最好。
縣府文化處指出，10項防疫重點包括1.入場前務必上網登錄實聯制登記。2.搖滾區做總量管制，避免擁擠，並保持適當距離。3.設4處入口處(G1、G2、G3、G4)，皆設置體溫量測儀，提供酒精供民眾做清潔手部，請民眾由4處入口處進場。4.規劃出黃色防疫管制區，入場須全程配戴口罩，防疫管制區外仍依正常防疫流程辦理。
5.公共廁所尤其手把要提高消毒頻率。6.黃色管制區域內除補充水分外禁止飲食、經勸導不聽仍留滯現場者，由警方共同蒐證進行裁罰。7.防疫人員不定時走動宣導。8.如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動，請留在家看電視轉播。9.為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機，並全程保持開機狀態。10.官網增加防疫專區，提供民眾查詢。
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