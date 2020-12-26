阿妹台東跨年演唱會 縣府提10項防疫重點

高雄一家活蝦餐廳日前接到海軍訂位，預定25日晚上要辦餐敘晚會，席開16桌慶祝年終，不過因最近新冠肺炎本土病例爆發，因此在前一天接到臨時取消電話，業者已經將材料準備好，成本約損失4到8萬，讓老闆很傻眼，但海軍也透露，有付訂金，全部都被店家沒收了。

2020-12-26 09:15