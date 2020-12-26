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屏東總圖人累積近40萬到館人次 青年閱讀人口明顯增加

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館強青少年的閱讀人口明顯增加。記者陳弘逸／攝影
屏東縣立圖書館總館強青少年的閱讀人口明顯增加。記者陳弘逸／攝影

屏東縣立圖書館總館狂吸人潮，重新開館迄今4個月人氣不墜，屏東縣政府文化處統計，每周平均有4團預約參訪，最多甚至單日接待3個參訪團，進館總人次已突破38萬人，辦證人數在4個月內已達5000多人，更是周末假日遊客朝聖的人氣景點。

屏東總圖從8月底開館以來，以「全台最美森林中的圖書館」迅速打響名號，總圖的建築特色與智慧化創新設計，入選為2020 台灣設計 BEST 100 年度建築空間規畫獎肯定，同時也成為屏東最美的文化地標。

屏東總圖不僅是遊客、文青必訪的熱門打卡點，更吸引包括基隆、花蓮等各地機關學校、單位前來觀摩。

縣府文化處統計，每周平均有4團預約參訪，單日最多接待3個參訪團，至今已累計近70個團體單位，到館逾38萬人次，辦證人數在4個月內已達5013人，較去年一整年激增4成。

屏東總圖目前圖書流通冊數達24萬冊，經文化處分析，借閱類別過去經常是小說類居冠，現已漸被理財與勵志類書籍取代，甚至還有熱門預約書籍已經排隊至1年後。

文化處表示，開館至今4個月以來，已借出冊數計1萬9532冊較去年同期7612冊翻倍成長，經統計發現，10至15歲閱讀人口明顯增加，達3倍之多，更加強青少年的閱讀能量。

屏東縣立圖書館總館到館逾38萬人次。記者陳弘逸／攝影
屏東縣立圖書館總館到館逾38萬人次。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 圖書館

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