到高雄跨年 交通管制接駁資訊報你知

再過幾天就要揮別2020年，高雄跨百光年及義大世界2大跨年活動蓄勢待發，因應大量人潮，跨百光年場次將採4階段交通管制，並加碼提供2線免費接駁車，義大世界周邊道路跨年夜晚間7點起進入交通管制，民眾最好善用大眾運具，並切記，戴口罩才能上車。

高雄「跨百光年」跨年晚會，今年首度以3大舞台呈現，交管難度升高。高市交通局表示，當晚會場周邊將啟動4階段交管，除加碼提供2線免費接駁車，捷運、輕軌及周邊公車都會加開班次並延長營運時間

大眾運輸方面，捷運中央公園站至海邊路高雄流行音樂中心；捷運西子灣站至蓬萊會場均有免費接駁車，31日下午6點起開始接駁，捷運及輕軌延長到明年元旦凌晨2點收班，並視人潮加密班次，捷運約2.5分鐘一班，輕軌7.5分鐘一班。

交通局建議前往蓬萊舞台的民眾，先搭捷運橘線至O1西子灣站，再搭免費接駁車或步行約9分鐘前往會場；到高流舞台的民眾可搭乘輕軌到C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，再步行前往。市區公車包括12、205、紅3、紅9、168東、168西等6線均延後到元旦凌晨2點收班。

跨百光年晚會周邊交通管制時間自31日中午12點起，哨船街以西及旗津區發祥街以北，跨年夜晚間8點起實施交通管制，騎機車的民眾可停放河東路等9處機車臨時停車場，開車民眾最好在捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底、小港機場站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌。

交通局也提醒，YouBike愛河灣及哨船街周邊8處租賃站31日下午4點到元旦凌晨2點暫停營運，民眾需於管制區外圍YouBike站借還。

義大世界「紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會，周邊道路31日晚間7點起管制，原永達仁武分校設有轉乘停車場及免費接駁車，民眾可善用。

因應大批人潮，市府與義大規劃「汽機車分流，義大客運雙接駁」疏運計畫，包括國道十號以東之水管路(澄觀路至仁林路)、義大二路、市道186甲(和平路二段至大樹平安橋，含中山路、學府路、學城路、三和路)等路段均將管制。

31日晚間7點起禁止汽車進入義大世界，民眾可在原永達仁武分校停車，轉乘免費接駁車；晚間11點起禁止機車進入。凌晨0點散場，優先開放機車、接駁車離場，凌晨1:40後才開放小汽車離場。