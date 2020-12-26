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屏東縣花4億多元整建平均屋齡40年舊分局、派出所
屏東縣政府自籌經費並向中央爭取4億多元，著手改善縣內警分局、派出所等舊廳舍，預計明年完工啟用的廳舍，分別為里港警分局、屏東分局建國派出所以及萬丹分駐所，另三地門分駐所已工程發包，以及正在辦理興建計畫的枋寮分局。
屏東縣政府警察局指出，建於1968年的里港警分局，因建物老舊不敷使用，於2016年縣府縣籌編經費重建，分別以1億1909萬元重建分局與1000萬裝設內部設備，將於今年完成驗收，明年啟用。
屏東分局建國派出所建於1979年，因結構風化、屋瓦嚴重漏水，自2018年由中央補助款辦理籌編1800萬，於原址改建，目前已進入二期工程，預計今年底完工，明年農曆年前落成啟用。
另外，屏東分局萬丹分駐所因民眾洽公不便，且屬老舊建物，於2019年縣府編列2770萬元，將新建廳舍，建於萬丹鄉公所後方，且於本月15日辦理動土典禮，預計明年完工。
此外，除了里港警分局、屏東分局建國派出所以及萬丹分駐所預計明年完工啟用，建於1981年里港分局三地門分駐所，也因廳舍老舊且已逾使用年限，今年由中央一般性補助款籌編辦理原址改建，計編列2500萬元，目前已進行工程發包作業。
至於1963年建成的枋寮警分局，因主體結構風化嚴重，亟待改建，初估重建經費約為2億元，經費將由警政署前瞻基礎建設2.0計畫中辦理補助，現由枋寮分局確認興建面積及辦理興建計畫，預估總籌費用約為2億5千餘萬元。
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