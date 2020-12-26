交通號誌擋住古蹟城門 陳其邁看不下去 市府速移除

高雄市左營的古蹟舊城南門(啟文門)，原在路中間的圓環保存維護，為了交通，正中間有交通號誌。高雄市長陳其邁日前經過左營看到此情景，認為交通號誌阻擋了古蹟風貌，請交通局設法改善，交通局趕在送舊年、迎新年之際，把南門古蹟前的號誌移走，民眾終可看見南門全部面貌。

交通局表示，左營啟文門位於左營區南門圓環內，匯流中華一路、左營大路、城峰路、啟文路、鼓山三路等大路口，是來往左營區及鼓山區主要的路口之一。原先所設遮住南門古蹟南北兩側號誌，已於昨天移到適當地點，同時加長號誌桿件長度，確保號誌明辨性，不讓現代化設施遮擋南門古樸風貌，讓舊城南門風華重現。