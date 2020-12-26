四重溪溫泉求婚事務所開張 夢幻浪漫指數再破表

屏東四重溪溫泉季今年特別企畫的「求婚事務所」日前喜氣開張，首對情侶經徵選上後，歷經月餘的祕密籌備及調整，男主角阿哲帶著事前不知情的女友昀亞到溫泉公園賞夜景，在浪漫燈海中突然下跪向女友求婚，親友團隨即現身在旁大喊「嫁給他」，滿臉驚喜的女友一聲「我願意」，現場浪漫指數瞬間破表，也為精心策劃的求婚記劃下圓滿句點。

縣府傳播暨國際事務處表示， 2020年代表著「愛你、愛你年」，四重溪溫泉季今年以「桃花」為主題，以桃紅燈海及浪漫燈飾營造浪漫氛圍，同時規畫系列愛的活動，其中「求婚事務所」自10月23日報名後，超過10對情侶報名參加。「求婚事務所」自10月23日開放報名後，超過10對情侶報名參加，經過多次討論及篩選，最終挑選出3對情侶。

縣府於12月20日、110年1月16日及2月6日安排在四重溪溫泉公園求婚，準備全套求婚專屬紀念品，包括溫泉伴手禮、溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及四重溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮，並紀錄拍攝求婚過程，製作成影片贈予新人留作紀念，還加碼送10條車城福安宮加持過的紅線，讓準新人可以分享自己的喜悅與祝福。

首對求婚成功的準新郎阿哲和女友昀亞相戀4年多，交往初期是準新郎事業草創時，女友辭掉護理師工作，陪著男友南北奔波，曾度過每天只吃一餐的辛苦日子，卻沒有任何怨言，事業逐漸穩定後，阿哲決定要給女友一個終身難忘的求婚，瞞著女友偷偷向縣府報名，親友團也提前到，在阿哲下跪求婚時現身助力。