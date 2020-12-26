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高雄跨年倒數300秒大港花火將如期施放 明晚先試4發

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市新聞局長董建宏表示，高雄跨年倒數壓軸的300秒大港花火將如期沿港區施放。圖為跨年活動港區燈光秀／高雄市政府提供
高雄市新聞局長董建宏表示，高雄跨年倒數壓軸的300秒大港花火將如期沿港區施放。圖為跨年活動港區燈光秀／高雄市政府提供

受到新冠肺炎疫情影響，各縣市原定的跨年活動進行方式或時間不斷修正。高雄市新聞局長董建宏表示，高市的「跨百光年」跨年系列活動，蓬萊舞台和高流舞台將依據疫情狀況繼續評估，至於海上舞台和300秒竹大港花火都將如期舉行，明（27）日晚間8時40分將試打4發大港花火。

董建宏表示，高雄的跨年活動場地跨苓雅、前金、鹽埕、鼓山等行政區，場域開闊、通風良好、人員分散，因此除跨年當天演出的蓬萊、高流舞台將依據疫情狀況持續評估之外，其他的海陸空三向度呈現的定目劇、海上舞台演出、百年大港花火，都將如期舉行，會依據中央疫情指揮中心律定的原則加強防疫工作。

董建宏表示，預計在跨年倒數壓軸施放300秒的大港花火，參考雪梨港跨年煙火的設計，也不是在單一地點施放，是沿高雄港舊港區的開發軸線施放，也因此觀看視野較寬廣，較無群聚之虞，高市府在持續以氣候及風向等因素評估後，將如期施放。

為了讓民眾先睹大港花火盛況，高市府明天晚間要試放4發，董建宏籲前往港邊觀看的民眾要戴口罩，儘量搭捷運或輕軌，喜好攝影的民眾可能要及早卡位。

跨年 疫情 新冠肺炎

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