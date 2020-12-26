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席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘

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席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄活蝦餐廳店家遭海軍臨時取消16桌訂位，老闆因為都把食材準備好了，得知後很傻眼。 圖／ingimage
高雄活蝦餐廳店家遭海軍臨時取消16桌訂位，老闆因為都把食材準備好了，得知後很傻眼。 圖／ingimage

高雄一家活蝦餐廳日前接到海軍訂位，預定25日晚上要辦餐敘晚會，席開16桌慶祝年終，不過因最近新冠肺炎本土病例爆發，因此在前一天接到臨時取消電話，業者已經將材料準備好，成本約損失4到8萬，讓老闆很傻眼，但海軍也透露，有付訂金，全部都被店家沒收了。

根據「中時新聞網」報導，高雄一家活蝦餐廳於11月初時接到了海軍某單位訂位電話，要席開16桌菜，每桌十菜一湯6000元，並且預付了8000元的訂金，但卻因為近期又爆發本土病例，高層疑下令禁止聚餐，因此臨時在聚餐的前一天晚上臨時打電話取消，老闆得知後相當傻眼。

餐廳賴老闆表示，本來景氣不好，生意已經很差，好不容易準備了16桌，看能不能小賺一點，而且因為數量多，所以食材也都準備好了「雞都殺了，都剁好了，魚也挑大的給他們，也都殺了」沒想到餐會會臨時取消。

賴老闆也說，16桌的成本大約4到8萬，現在只能每桌打6折賣，多少補貼一點成本，但他也表示「要回本實在很難」，他大嘆說生意只剩下三成「連國稅局都問是否漏開發票，最近發票開這麼少」，而海軍則透露，每桌都有付一半訂金，算下來約4萬，取消訂位後都被店家收走了。

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