赴日動手術治療眼睛3歲范小弟 今天出院明搭機返高雄

高雄市3歲范小弟因罹患視網膜母細胞瘤，在高雄醫學大學附設醫院的醫師幫助及愛心人士捐款幫助下，本月5日由阿嬤帶著從高雄飛到日本接受手術，手術順利，今天出院，明天祖孫將搭機回高雄。高雄市長陳其邁請人轉交一封信給小男孩，為小男孩打氣，男孩和阿嬤向陳其邁及關懷、幫助他們的所有人表達感謝之意。

范小弟要接受手術、但家人無經費赴日就醫的消息被媒體報導之後，陳其邁得知的第一時間即請高雄市社會局協助范家，以減輕家屬的負擔。

陳其邁轉給范小弟這封信的內容寫著：「親愛的范小弟弟，你好。我是市長陳其邁，聽到你和阿嬤的故事很讓人感動，你真的非常勇敢、努力。知道你在東京接受治療，我們都很關心，想為你們加油打氣！希望手術一切順利，平安回到溫暖的高雄。祝早日康復，身體健康。」

范小弟雙眼都罹患視網膜母細胞瘤，面臨失明風險，他的阿嬤和他沒有血緣關係，但阿嬤全力為他奔走，獲得社會關注，陳其邁除指示社會局介入關懷，也協調行政院南部服務中心向外交部與日本台灣交流協會高雄事務所請求加速范小弟赴日手術的簽證。范小弟本月5日由高雄飛到日本，等候14天檢疫，21日住進日本中央病院手術，醫師評估手術成功，今天出院，明天將搭機返回高雄。