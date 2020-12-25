打造高雄智慧城市 陳其邁跨大步成立推動委員會　

高雄市長陳其邁力推智慧科技產業，不但爭取興建捷運岡山路竹延伸線，今天更成立「智慧城市推動委員會」，與國內外廠商就智慧城市應用簽訂合作備忘錄，朝打造高雄智慧城的目標邁進。

陳其邁代表高雄市政府與西門子、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、仁寶電腦工業、亞旭電腦、思銳科技、創意庫設計事業、財團法人車輛研究測試中心等國內外廠商，就數位人才培育、智慧城市應用服務、自駕車應用發展、智慧城市應用服務、智慧照護、5G通訊、人工智慧物聯網等面向簽訂合作備忘錄。

他表示，成立智慧城市推動委員會，主要是使城市治理升級，讓傳統產業能夠數位轉型，5G通訊、人工智慧物聯網（AIoT）等的應用服務方案也能夠產業化，形成完整的生態系，藉由台灣、國際相關領域頂尖的大咖或專家提供更多的意見，讓高雄市能夠脫胎換骨、轉型為智慧城市。

高雄市上月成立「5G AIoT國際大聯盟」，陳其邁有決心、也有信心建構最完整的5G AIoT驗證場域，讓新創公司及所有應用服務業者，作端對端的驗證，並希望擴大公共服務應用範圍，包括醫療、交通、其他生活領域的應用，提供友善、有效率的整合平台。