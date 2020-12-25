高捷岡山路竹延伸線2A可望明年動工 有益高雄產業翻轉

國發會委員會議今通過高雄政府提的捷運岡山路竹延伸線2A綜合規畫案，從目前的岡山火車站前一階段延伸到路科的南路竹站，預計於2027年通車，總經費近200億元，中央補助約99億，高雄市政府預計明年6月動工。高雄市長陳其邁感謝國發會支持，強調這條捷運將串連南台灣的智慧科技產業廊帶， 有助高雄長遠發展，捷運局要儘快展開作業。

高雄市副市長林欽榮、捷運局長吳義隆今向國發會報告高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫綜合規劃報告（第二階段）暨可行性研究報告修正內容。高雄市捷運局表示，國發會委員會議做以下結論「本計畫屬前瞻基礎建設項目，定位為供給型導向之捷運建設計畫，藉由捷運建設帶動北高雄地區之發展，並提供南科高雄園區等產業園區便利及完善的整體公共運輸路網，建議行政院予以同意。」

林欽榮說，岡山路竹延伸線2A階段計畫路線銜接岡山路竹延伸線第一階段，有關水電環控、系統機電、號誌及車輛等部分必須相互整合，因此推動岡山路竹延伸線第二階段有其必要性。

吳義隆說，捷運岡山路竹延伸線2A階段，在台鐵岡山火車站前銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學，到路竹市區南端的南路竹站，全長約7.84公里，設置5座車站，總工程經費加計臺鐵岡山車站跨站天橋經費，約為199.32億元。

捷運局表示，到目前止，中央要補助這階段工程99億多元，高雄市要自籌100億元，市府規畫明年6月動工，是高架段。

高市府今向國發會報告的動工期程，比陳其邁在這次議會定期大會期間向議員說的後年時程早。陳其邁說，他和林欽榮多次與中央溝通，盼動工期程再早一些，這條捷運串連從台南到高雄亞灣區的智慧科技產業廊帶，是對高雄產業轉型很重要的建設。

吳義隆說，捷運岡山路竹延伸線沿線涵蓋高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值之各大園區，串連沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口。