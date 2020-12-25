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全台668間宮廟神尊齊聚祈福 連神像也戴口罩防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
參加「世界神明聯誼會」的信眾戴口罩、量體溫，更為神像戴上防疫口罩。圖／佛陀紀念館提供
參加「世界神明聯誼會」的信眾戴口罩、量體溫，更為神像戴上防疫口罩。圖／佛陀紀念館提供

疫情肆虐全球各地，中華傳統宗教總會今在佛陀紀念館舉辦一年一度的「世界神明聯誼會」，全台宮廟688家齊聚佛光山，出席活動的信眾配合戴口罩、量體溫，更有人為神像戴上防疫口罩，祈求眾生平安吉祥。高雄市長陳其邁下午也參加祈福法會，為新冠疫情受苦者敲鑼祈福。

今天上午，三重先嗇宮、淡水正興宮、中和力行福德宮、白沙屯拱範宮、台灣護聖宮玻璃媽祖廟、北港朝天宮、新營太子宮總廟、台灣首廟天壇、台南鹿耳門聖母廟、屏東市聖帝廟慈鳳宮等，全台688家宮廟神尊與信眾齊聚佛陀紀念館。

世界神明聯誼會進入第10年，因疫情影響，今年規模略為縮小，並以防疫新生活祈求國泰民安大家保平安為主題，部分宮廟替神明戴上口罩。中華傳統宗教總會副總會長暨佛光山住持心保和尚表示，每年12月25日，全台各宮廟神明在佛陀紀念館相聚，人天歡喜，也代表宗教的和諧與融和，這是人類最珍貴的精神，藉此向世界發聲，傳達和平理念。

佛陀紀念館指出，高雄市長陳其邁下午參加祈福法會，特地為法會敲鑼祈福，他祈求世界和平、風調雨順，新冠疫情早日平息。

中華傳統宗教總會今天在佛陀紀念館舉辦一年一度的「世界神明聯誼會」，祈求眾生平安吉祥。圖／佛陀紀念館提供
中華傳統宗教總會今天在佛陀紀念館舉辦一年一度的「世界神明聯誼會」，祈求眾生平安吉祥。圖／佛陀紀念館提供
中華傳統宗教總會今天在佛陀紀念館舉辦一年一度的「世界神明聯誼會」，祈求眾生平安吉祥。圖／佛陀紀念館提供
中華傳統宗教總會今天在佛陀紀念館舉辦一年一度的「世界神明聯誼會」，祈求眾生平安吉祥。圖／佛陀紀念館提供
高雄市長陳其邁（左）參加祈福法會，為新冠疫情受苦者敲鑼祈福。圖／佛陀紀念館提供
高雄市長陳其邁（左）參加祈福法會，為新冠疫情受苦者敲鑼祈福。圖／佛陀紀念館提供

紀念館 疫情 口罩

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