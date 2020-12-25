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視察燕巢兩處雨水地下道工程 陳其邁：明年汛期前完工

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）視察燕巢區兩處雨水下水道改善工程。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁（左）視察燕巢區兩處雨水下水道改善工程。圖／高雄市府提供

高雄市燕巢海成社區因地勢低窪容易積淹水，中興路64巷則因住戶增加，排水溝出現溢淹問題。今下午市長陳其邁率水利局團隊會勘，要求水利局務必在明年汛期來臨前施工完成。

今天下午，市長陳其邁先後前往燕巢區視察海成社區與中興路64巷排水溝問題。水利局指出，海成社區近800戶居民，因地勢低窪及周遭社區發展導致地表逕流水增加，豪大雨來襲時會導致社區淹水，有時還必須因此封閉道路；中興路64巷陸續興建大量透天厝，人口增加導致排水溝宣洩不及。

水利局表示，海成社區部分，市府編列700萬元興闢160公尺雨水下水道，完成後會銜接至海成抽水站；另為解決64巷排水問題編列經費500萬元，計畫興闢90公尺雨水下水道。

聽取水利局簡報與當地居民意見後，陳其邁表示，兩處雨水下水道改善工程務必在明年汛期來臨前完工，以改善社區積淹水現象。

陳其邁 淹水 透天

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