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阿玉靠美容業二度就業 走出失敗婚姻與生活陰霾

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣40歲魯凱族婦女阿玉（化名）歷經過兩段不順遂的婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱症藥物，直到參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，憑著對美容業的熱情，讓她習得一技之長，順利做起「行動美睫」服務。圖／高屏澎東分署提供
屏東縣40歲魯凱族婦女阿玉（化名）歷經過兩段不順遂的婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱症藥物，直到參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，憑著對美容業的熱情，讓她習得一技之長，順利做起「行動美睫」服務。圖／高屏澎東分署提供

歷經兩段不順遂的婚姻，婚後還面對各種壓力的魯凱族婦女阿玉（化名），不僅讓她難以重返職場，還深陷憂鬱陰霾，甚至經常會萌生負面想法，直到參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，憑著對美容業的熱情，讓她習得一技之長，順利做起「行動美睫」，還因此立下願望，朝開設美睫工作室而努力。

屏東縣40歲魯凱族婦女阿玉（化名）歷經過兩段不順遂的婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱症藥物，後來又因發生嚴重車禍而無法久站，各種因素導致她求職屢次碰壁，他一度覺得自己很沒用、也沒自信，還不時會有負面想法。

歷經長時間調適，阿玉憑著對美容業的興趣，向高屏澎東分署報名「行動式美睫沙龍輔導創業班」課程，且她以待業、原住民身分參加，還獲得政府全額訓練費用的補助，不僅藉此轉移生活上的不順遂，也重新燃起對未來的希望。

透過課程，阿玉從理論、學科到實作，讓她從門外漢，逐漸習得一技之長，並且在結訓後，以低收費，先從服務親友做起，她也慢慢從緊張、不熟悉到順手，還能與顧客自在聊天，更因此做起「行動美睫」服務來穩定收入。

歷經一年多的努力，阿玉重返職場，也做出口碑，有固定的客源，她說，專注美睫技術的學習與投入工作之後，不但轉移過去那些憂傷的回憶，也比較不會胡思亂想。

阿玉還說，學會美睫技術不僅從工作上獲得成就，也讓她訂立新的志向，決定更加努力，期望未來能開立一間美睫工作室。同時，她也透過自身經歷，鼓勵二度就業的婦女「善用職訓資源，且相信自己做得到，更要勇敢踏出去。」

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為幫助待業者提升技能重返職場，分署規畫與民間培訓單位合作，運用民間培訓單位現有的設備、師資與資源，委託辦理產業需要的訓練職類，提升待業者的就業技能增加競爭力。

程泰運還說，符合特定對象身分的民眾還可以享全額的訓練費用補助，歡迎對職前訓練有興趣的民眾到台灣就業通網站查詢，或致電07-8210171洽詢。

屏東縣40歲魯凱族婦女阿玉（化名）歷經過兩段不順遂的婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱症藥物，直到參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，憑著對美容業的熱情，讓她習得一技之長，順利做起「行動美睫」服務。圖／高屏澎東分署提供
屏東縣40歲魯凱族婦女阿玉（化名）歷經過兩段不順遂的婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱症藥物，直到參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，憑著對美容業的熱情，讓她習得一技之長，順利做起「行動美睫」服務。圖／高屏澎東分署提供

職場 憂鬱症

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