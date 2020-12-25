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連署人數不足 中選會宣告陳致中罷免案不成立
中選會今天表示，高雄市議員陳致中罷免案，因為提議人之領銜人逾期未補提連署人名冊，中選會今天宣告罷免案不成立。
中選會發布新聞稿表示，蔡新民領銜提出高雄市議會第3屆第10選舉區議員陳致中罷免案，因提議人之領銜人逾期未補提連署人名冊，中選會依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，宣告該罷免案不成立。
中選會表示，蔡新民11月2日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，經高雄市選舉委員會於12月9日函報連署人名冊查對結果，連署人數計2萬9018人，依法刪除人數1萬3373人，符合規定人數1萬5645人，未達公職人員選舉罷免法第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上，即2萬8062人以上的規定，同天函請蔡新民補提連署人名冊，補提期間自12月13日起至12月22日止，因蔡新民逾期未補提連署人名冊，因此宣告該罷免案不成立。
中選會表示，依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，罷免案連署人名冊，經查對後，若不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告。
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