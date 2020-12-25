慢飛天使耶誕踩街報佳音 餐廳霸氣包場招待餐點

今天是耶誕節，為讓「慢飛天使」了解節慶意義並和社區民眾互動，伊甸基金會東港早療中心今安排「寶貝慢飛天使耶誕踩街」活動，邀請橘屋工作坊身障青年發揮創意，將「慢飛天使」變裝打扮，從中心出發沿途報佳音發糖果，感受溫馨歡樂的耶誕氣氛。

身障青年和企業志工今早和「慢飛天使」一起上街，透過報佳音與社區融合互動，讓幼童認識鄰近資源、學習與他人互動，也讓鄰近民眾認識早期療育服務內容，並藉由連結中心鄰近兩幼兒園，透過小禮物分享及表演，讓中心幼童與幼兒園幼童自然融合互動。

屏東鳳凰扶輪社連續4年加入守護慢飛天使行列，社長曾淑玲和社友帶來熱情的行動與捐款支持，一起參與聖誕踩街活動；東森房屋東港店也主動邀「慢飛天使」到店內報佳音，還送身障青年和孩子文創作品及文具用品，活動尾聲，東港「遇見 秘境」餐廳霸氣包場招待伊甸幼童及家人享用美味餐點，為活動劃下完美句點。

東港早療中心主任余美滿感謝企業及志工攜手守護慢飛天使，用愛讓他們成長零距離，協助他們展翅高飛；平均每15個孩子當中，就有一個是發展遲緩兒「慢飛天使」，邀民眾一起加入守護行列。捐款專線(07)315-9666或上伊甸官網查詢。