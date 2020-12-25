三倍券大衝刺 高雄還要抽出147支iPhone12和21輛Gogoro

高雄市政府衝刺三倍券最後效益，12月1日起舉辦「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽」，到今天登錄三倍券和發票金額已破15億元，活動本來每兩小時抽一支iPhone 12手機或Gogoro電動車，經發局從今天凌晨起加密抽獎，每一1小時抽一支iPhone 12。經發局呼籲民眾把握機會，因為今天到本月31日還有147支iPhone 12和21台Gogoro要抽出。

「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽」是以三倍券為主軸刺激消費，用三倍券消費200元和一般發票500元就可以到專屬網站登錄，並參加抽獎。推出之初，很多高雄市民不知道有此好康，或者雖知道，但懷疑經發局是不是真的每兩小時抽一次獎，經發局用行動證明所言不假，每天上網公告得獎名單。

高雄跨年系列活動昨天己展開，經發局邀請高雄市民、各地民眾到高雄觀賞燈光、音樂演出，也在高雄消費，不管有沒有用三倍券，只要達到前述的消費金額，都可以登錄參加抽獎。

經發局表示，明天和後天的星期假日下午2時到晚上8時，會到捷運中央公園站1號出口設置玻璃屋和互動式遊戲，走入人群宣傳招商成果，民眾不僅可以在玻璃屋外的耶誕風背板拍照打卡，還可以免費玩各種體感闖關遊戲、看虛擬互動式恐怖電影，透過刺激的互動裝置與殭屍對戰。