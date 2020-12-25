快訊

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門本週末辦農民市集 讓民眾買的開心吃的安心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣建設處近年來輔導農產品加工有成，圖為白菜加工成酸白菜。圖／縣府提供
金門縣建設處近年來輔導農產品加工有成，圖為白菜加工成酸白菜。圖／縣府提供

為了讓消費者「吃在地、享當季」，金門縣政府及金門縣農會將於明後天的上午9時至下午2時於金門縣總兵署前廣場辦理「2020愛你~愛你安心農民市集」，除邀請地區農業產銷班、安全農業示範農戶、有機農戶等參與展售，並請金門縣水產試驗所、畜產試驗所提供地區漁畜產品共同推廣行銷，要讓鄉親們看的到，也吃的到。

縣府建設處表示，金門縣推行安全農業政策多年，在消費者心裡亦有相當的品牌信任度，除了金門安全蔬果標章外，109年也配合中央標章政策，輔導地區雜糧產銷班取得517公頃產銷履歷驗證，4位經營業者取得有機驗證(含轉型期)，讓金門的農業不只在地化，而且漸趨與國內農業政策合而為一。

建設處表示，明後兩天的農民市集，現場將有地區安全蔬菜、百花蜜、有機草莓、有機黑木耳等農產品，水試所提供白蝦、金目鱸魚及水獺文創商品，此外，金門縣金沙鎮蔬菜產銷班第一班也在明天提供「黑蒜頭小籠包」、金門縣金沙鎮蔬菜產銷班第二班於27日提供「高粱酸白菜水餃」試吃，歡迎地區鄉親及特產美食業者共襄盛舉。

縣府建設處文處長水成表示，農產品加工是趨勢，若是能開發農產加工品，除了可以延長農產品保存期限外，並能讓金門的農產伴手禮多樣化，可提高農民收益，此次的活動，我們展售的不只是生鮮安全的農產品，並且把農產加工品入菜，讓消費者吃的開心、也吃的安心。

金門縣建設處近年來輔導農民種植安全蔬果，頗有成果，盼讓民眾吃的安心。圖／縣府提供
金門縣建設處近年來輔導農民種植安全蔬果，頗有成果，盼讓民眾吃的安心。圖／縣府提供

金門 農民 生鮮

延伸閱讀

金門跨年晚會首度移師金沙舉辦 8分鐘煙火秀給你好看

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等1月11日才能抵定

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

涉行賄金門水廠 國統前老董交保

相關新聞

義聯集團朕豪大酒店開幕 林義守盼疫情之後兩岸多交流

義聯集團投資興建的「朕豪大酒店」今天試營運開幕，高雄市長陳其邁稱讚義聯集團選在高雄智慧產業發展廊帶和捷運紅線的中心區域建...

金門本週末辦農民市集 讓民眾買的開心吃的安心

為了讓消費者「吃在地、享當季」，金門縣政府及金門縣農會將於明後天的上午9時至下午2時於金門縣總兵署前廣場辦理「2020愛...

高雄跨年活動第一天 未全程戴口罩和吃東西者被盯上

高雄市「跨百光年」活動（跨年系列活動）昨天展開，高市府為了防疫跨局處成立的快速反應隊，昨天動員100人稽查民眾戴口罩情形...

影／潘孟安就職6周年 屏東財政從葉克膜等級到財政健全

屏東縣長潘孟安今舉行就職6周年縣政分享，透過桌遊方式暢談推動縣政過程，潘孟安坦言，6年前就任時，看到主計總處公布資料，屏...

潘孟安就職6周年 以桌遊暢談縣政「每天與時間賽跑」

屏東縣長潘孟安今舉行執政6周年記者會，以大富翁桌遊方式，邀請縣內長者、青年與孩童代表同樂，告訴縣民朋友6年來推動各項重大...

明年1月1日起政府那些新措施將施行？高市府暖心總整理

明年元月1日起，政府推出許多新事項，基本工資調漲、基本生活費調增，還有農民退休儲金等，高雄市另有都審興革制度啟動、低收入...

金門跨年晚會首度移師金沙舉辦 8分鐘煙火秀給你好看

揮別2020迎向2021，金門跨年晚會今年將首度移師金沙鎮舉辦，以「金喜臨門魅力犇放」為主題，晚會透過海選在地團藝文團體...

財長蘇建榮嘆過去巡緝艇老舊 走私抓都抓不到

國內查緝走私的船艇泰半老舊，財政部關務署為杜絕海上走私，進行邊境管制，委由台船建造4艘100噸級巡緝艇，今早在台船高雄廠...

「小英故鄉」屏東楓港 奪環保署減碳創意優等獎

屏東縣枋山鄉楓港社區是蔡英文總統的故鄉，社區104年取得低碳永續家園銅級認證後，持續精進社區減碳工作與人力培訓，去年升等...

對偏鄉醫療貼心多一度 恆基醫院設彩繪候診椅

位於台灣最南端的屏東恆春基督教醫院，縣衛生局前年將在地3家醫院的資源「火力集中」，指定恆基為婦幼專責醫院，讓產婦和幼童不...

南紡A2館今試營運 全台首家商場大型「賓士KTV」進駐

位在台南市東區的南紡購物中心A2館今天開始試營運，全新進駐獨家特色主題餐廳、威秀影城、賓士KTV、H&M、宜得利及3C體...

麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

屏東萬丹日前有民眾發現位於屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，有一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，引起議論，最近又有民眾在麟洛...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等1月11日才能抵定

高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。