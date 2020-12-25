金門本週末辦農民市集 讓民眾買的開心吃的安心

為了讓消費者「吃在地、享當季」，金門縣政府及金門縣農會將於明後天的上午9時至下午2時於金門縣總兵署前廣場辦理「2020愛你~愛你安心農民市集」，除邀請地區農業產銷班、安全農業示範農戶、有機農戶等參與展售，並請金門縣水產試驗所、畜產試驗所提供地區漁畜產品共同推廣行銷，要讓鄉親們看的到，也吃的到。

縣府建設處表示，金門縣推行安全農業政策多年，在消費者心裡亦有相當的品牌信任度，除了金門安全蔬果標章外，109年也配合中央標章政策，輔導地區雜糧產銷班取得517公頃產銷履歷驗證，4位經營業者取得有機驗證(含轉型期)，讓金門的農業不只在地化，而且漸趨與國內農業政策合而為一。

建設處表示，明後兩天的農民市集，現場將有地區安全蔬菜、百花蜜、有機草莓、有機黑木耳等農產品，水試所提供白蝦、金目鱸魚及水獺文創商品，此外，金門縣金沙鎮蔬菜產銷班第一班也在明天提供「黑蒜頭小籠包」、金門縣金沙鎮蔬菜產銷班第二班於27日提供「高粱酸白菜水餃」試吃，歡迎地區鄉親及特產美食業者共襄盛舉。