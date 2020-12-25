天主教惠民醫院重建 馬公市響應捐款10萬

天主教馬公惠民醫院重建募款，馬公市長葉竹林今天在市政歲末年終聯誼時，代表捐贈新台幣10萬元重建經費，由惠民醫院董事韓國乾代表受贈，並回贈感謝狀。

葉竹林今天在市政歲末年終聯誼中表示，推動市政6年來，施政符合民意，讓馬公建設更加進步，接下來市工作的推動，要做到好上加好，讓市民感覺幸福。

葉竹林指出，市容環境的改善最為重要，尤其市區水溝不通，大大的影響生活品質，今年爭取新購首輛「清溝車」，未來排定各固定路線來清理水溝，真正做到「路平燈亮水溝通」的目標。

馬公市最近先後舉辦2場二手市集義賣活動，共募得10萬元，葉竹林也在市政聯誼活動中，代表捐贈給馬公惠民醫院，由韓國乾代表受贈，並回贈感謝狀。

韓國乾表示，馬公惠民醫院重建計畫，預定在明年7月動工，並由前副總統陳建仁擔任重建募款代言人，截至目前止，共募得6000多萬元，距離重建所需經費5億5000萬元，還有一大段距離，籲請民眾踴躍捐輸，早日促成重建。