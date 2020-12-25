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影／潘孟安就職6周年 屏東財政從葉克膜等級到財政健全

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潘孟安今舉行就職6周年縣政分享，透過桌遊方式暢談推動縣政過程，潘孟安坦言，6年前就任時，看到主計總處公布資料，屏東財政是葉克膜等級，他盤整縣政資源，垂直整合，不舉新債還要降舊債、還舊債，屏東建設更不能等待，6年下來，財政健全，也節省7億利息支出，做為社福、地方建設需求。

潘孟安在2014年12月上任時，屏東縣長期債務達190.22億，短期債務88.61億，長短期債務合計高達278.83億元，已逾公共債務法規定債限90％，中央要求屏東縣提出債務改善計畫列管在案。

潘孟安說，經過6年努力，長短債部分，短債88.61億歸零，長債198億，到今年11月為止，已還140.63億，從葉克膜等級走到可以健康健步如飛財政紀律，5年多來，節省7億利息支出，作為社福，地方建設需求。

潘孟安說，開源節流，宏觀調控，財政紀律維持，屢獲主計總處、財政部嘉許，且連續6年歲入大於歲出，歲計賸餘連續五年正數，全國第一。

潘孟安坦言，一開始很緊張亦步亦趨思考如何健全財政紀律，歷史共業累積長短債分期攤還，逐步解決，把不需要的舉債償還，逐年編預算償還舊債，地方建設垂直整合，用計畫型、一般型補助，提案寫計畫，爭取更多建設支持，減少財政支出，中央地方一起合作，開源節流。

屏東縣長潘孟安說，經過6年努力，長短債部分，短債88.61億歸零，長債198億，到今年11月為止，已還140.63億，從葉克膜等級走到可以健康健步如飛財政紀律，5年多來，節省7億利息支出，作為社福，地方建設需求。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，經過6年努力，長短債部分，短債88.61億歸零，長債198億，到今年11月為止，已還140.63億，從葉克膜等級走到可以健康健步如飛財政紀律，5年多來，節省7億利息支出，作為社福，地方建設需求。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 債務

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