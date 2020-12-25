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潘孟安就職6周年 以桌遊暢談縣政「每天與時間賽跑」
屏東縣長潘孟安今舉行執政6周年記者會，以大富翁桌遊方式，邀請縣內長者、青年與孩童代表同樂，告訴縣民朋友6年來推動各項重大施政，潘孟安任期還有兩年，潘孟安說，每天與時間賽跑，希望能趕快交出成績單，才對的起縣民們，希望文化建設逐一動工、教育長期扎根，重大交通建設、醫療，是屏東長期被漠視缺乏的，希望未來兩年能逐一完成，他最期待看到重大交通建設能動工。
潘孟安說，今早上他踏進辦公室，回想起6年前此時，在縣府前面草坪面對大武山宣示，面對屏東縣民宣示，回想起6年前的期許有沒有一一做到，6年來是不是逐一落實縣政環節，從行政革新、財政紀律到局處間垂直整合，是不是能一加一大於二。
「過周年不重要，每天如何踏實過日子才重要」潘孟安說，他檢視反省，6年來如何為縣民創造工作場域、打造宜居城市，社福、醫療、交通、治水，公共工程建設等，有沒有達到城鄉平衡，鄉鎮有沒有發揮一鄉鎮一特色。
潘孟安今用桌遊方式暢談縣政建設，潘孟安說，桌遊玩得不好可以重來，但人生跟縣政沒有重來機會，縣政執行如臨深淵如履薄冰，隨時盯進度，桌遊有命運、機會挑戰，「屏東從不向命運低頭，哪怕是來自先天不足後天失調的國家的公共政策，或過去被定調在邊陲地帶的農業縣，屏東不認命，也不會因為處在邊陲地帶，而向宿命低頭」。
潘孟安說，會持續打造宜居幸福城市，突破傳統框架，讓縣政勇往直前；潘孟安也坦言，任期到要回鄉，已經在政治工作很久，從鄉民代表1993年投入至今，快要30年，該歇歇腳停行下來。
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